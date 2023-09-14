Через регулярні обстріли на Херсонщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 30 населених пунктів (відео)
В ОВА закликали батьків не наражати дітей на небезпеку і залишити населені пункти, які перебувають під обстрілами.
Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Про це 14 вересня повідомив начальник Херсонької обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Йдеться про наступні населені пункти:
- Веселе,
- Берислав,
- Новоберислав,
- Зміївка,
- Червоний Маяк,
- Тягинка,
- Львове,
- Ольгівка,
- Бургунка,
- Миколаївка,
- Одрадокам'янка,
- Милове,
- Качкарівка,
- Дудчани,
- Новокаїри,
- Золота Балка,
- Михайлівка,
- Гаврилівка,
- Осокорівка,
- Микільське,
- Понятівка,
- Токарівка,
- Білозерка,
- Берегове,
- Велетенське,
- Дніпровське,
- Антонівка,
- Садове,
- Комишани,
- Зимівник,
- Приозерне.
"Малеча має зростати й вчитися в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії… Шановні батьки! Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтеся. Ми готові допомогти вам з виїздом та влаштуванням на новому місці", — зазначив Прокудін.
Також на Херсонщині збільшити тривалість комендантської години з 20:00 до 6:00.
Начальник ОВА проінформував, що підприємці области звернулися з проханням збільшити час продажу алкоголю, але Рада оборони Херсонської області її відхилила.
Нагадаємо, що 14 вересня ЗС РФ обстріляли з артилерії село Новодмитрівка на Херсонщині. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку. Внаслідок атаки 6-річний хлопчик загинув. Його 13-річного брата госпіталізували до лікарні у важкому стані.
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ на катерах намагалися штурмувати Херсон. Ці групи були знищені українськими військовими.