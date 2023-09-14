Через регулярні обстріли на Херсонщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 30 населених пунктів (відео)

В ОВА закликали батьків не наражати дітей на небезпеку і залишити населені пункти, які перебувають під обстрілами.

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Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Про це 14 вересня повідомив начальник Херсонької обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Йдеться про наступні населені пункти:

Веселе,

Берислав,

Новоберислав,

Зміївка,

Червоний Маяк,

Тягинка,

Львове,

Ольгівка,

Бургунка,

Миколаївка,

Одрадокам'янка,

Милове,

Качкарівка,

Дудчани,

Новокаїри,

Золота Балка,

Михайлівка,

Гаврилівка,

Осокорівка,

Микільське,

Понятівка,

Токарівка,

Білозерка,

Берегове,

Велетенське,

Дніпровське,

Антонівка,

Садове,

Комишани,

Зимівник,

Приозерне.

"Малеча має зростати й вчитися в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії… Шановні батьки! Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтеся. Ми готові допомогти вам з виїздом та влаштуванням на новому місці", — зазначив Прокудін.

Також на Херсонщині збільшити тривалість комендантської години з 20:00 до 6:00.

Начальник ОВА проінформував, що підприємці области звернулися з проханням збільшити час продажу алкоголю, але Рада оборони Херсонської області її відхилила.

Нагадаємо, що 14 вересня ЗС РФ обстріляли з артилерії село Новодмитрівка на Херсонщині. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку. Внаслідок атаки 6-річний хлопчик загинув. Його 13-річного брата госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ на катерах намагалися штурмувати Херсон. Ці групи були знищені українськими військовими.