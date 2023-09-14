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Через регулярні обстріли на Херсонщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 30 населених пунктів (відео)

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Фото: Facebook / ОК Північ

В ОВА закликали батьків не наражати дітей на небезпеку і залишити населені пункти, які перебувають під обстрілами.

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Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Про це 14 вересня повідомив начальник Херсонької обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Йдеться про наступні населені пункти:

  • Веселе,
  • Берислав,
  • Новоберислав,
  • Зміївка,
  • Червоний Маяк,
  • Тягинка,
  • Львове,
  • Ольгівка,
  • Бургунка,
  • Миколаївка,
  • Одрадокам'янка,
  • Милове,
  • Качкарівка,
  • Дудчани,
  • Новокаїри,
  • Золота Балка,
  • Михайлівка,
  • Гаврилівка,
  • Осокорівка,
  • Микільське,
  • Понятівка,
  • Токарівка,
  • Білозерка,
  • Берегове,
  • Велетенське,
  • Дніпровське,
  • Антонівка,
  • Садове,
  • Комишани,
  • Зимівник,
  • Приозерне.

"Малеча має зростати й вчитися в нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії… Шановні батьки! Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтеся. Ми готові допомогти вам з виїздом та влаштуванням на новому місці", — зазначив Прокудін.

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Також на Херсонщині збільшити тривалість комендантської години з 20:00 до 6:00.

Начальник ОВА проінформував, що підприємці области звернулися з проханням збільшити час продажу алкоголю, але Рада оборони Херсонської області її відхилила.

Нагадаємо, що 14 вересня ЗС РФ обстріляли з артилерії село Новодмитрівка на Херсонщині. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку. Внаслідок атаки 6-річний хлопчик загинув. Його 13-річного брата госпіталізували до лікарні у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ на катерах намагалися штурмувати Херсон. Ці групи були знищені українськими військовими.