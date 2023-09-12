ЗС РФ на катерах намагалися штурмувати Херсон, — ексзаступник міського голови (відео)

Окупанти намагалися провести певну операцію, форсувавши Дніпро, але її припинили бійці ЗСУ.

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В Херсонські області російські окупанти спланували невдалу операцію з висадки десанту у Херсоні. Про це телеканалу "Еспресо" повідомив колишній заступник міського голови Херсона Роман Головня.

За його словами, вночі, 12 вересня, ворог на катерах намагався перебратися через річку Дніпро.

"Сьогодні надходила інформація про ворожі катери, які намагалися провести якусь операцію. Внаслідок ротації окупаційних військ на Лівобережжі у ворога з'явились відчайдушні самогубці, які на катерах вирішили штурмувати Херсон через річку Дніпро. Ці групи були знищені нашими військовими", — підкреслив Головня.

Він додав, що також в Херсонській області між ЗС РФ і ЗСУ відбувалися активні артилерійські дуелі.

"Були уражені вогневі точки ворога на лівому березі, і після цього на деякий час зброя окупантів замовкла. Був уражений один із польових складів окупантів в районі Олешок", — проінформував Головня.

Нагадаємо, що російські війська напередодні також намагались відбити втрачені позиції на Херсонщині. Вони спробували дістатись до втрачених позиції по воді, де і зустріли удари ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що командування ЗСУ підтвердило успіхи України на двох ділянках фронту: під Роботиним у Запорізькій області та під Кліщіївкою у Донецькій області. Відстань між цими ділянками — близько 230 км.