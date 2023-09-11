Красномовне знищення: ЗСУ потопили катери ЗС РФ, які маневрували під Херсоном (відео)

Російські війська намагались відбити втрачені позиції на Херсонщині. При цьому вони спробували дістатись до втрачених позиції по воді, де і зустріли удари ЗСУ.

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Начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк розповіла про кілька вдалих відпрацювань Сил оборони під Херсоном. Також пояснила, по яких саме цілях б'ють українські воїни. Водночас є успіхи й на інших відтинках фронту: просування на пів кілометра під Опитним підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Деталі про події на півдні пролунали в ранковому ефірі порталу "Радіо Свобода".

Гуменюк заявила, що українські бійці потопили шість катерів ЗС РФ. Катери маневрували на Дніпрі на Херсонщині. Ворог намагався посилити лінію оборони на деякій ділянці, але щось пішло не так.

"На цьому етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. Зокрема з напрямку самого Дніпра, з води", — пояснила речниця. За її словами, це мінус шість катерів — це "красномовне, переконливе зведення", гарний підсумок роботи впродовж минулої доби.

В ефірі не було названо ділянку, де відбулись події. Лише зазначено, що раніше ці позиції зайняли бійці ЗСУ, а росіяни намагались їх звідти вибити.

Крім того, підрозділи ЗСУ продовжують нищити позиції окупантів: б'ють по мінометах, артилерії, живій силі ЗС РФ. Зі свого боку, ворог обстрілює Херсонщину з використанням авіації — наприклад, атакує керованими авіабомбами. Також російські безпілотники шпигують за місцевістю на південному заході Чорного моря, де наразі відбуваються військові навчання "Сі Бриз".

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Генштаб ЗСУ у крайньому звіті станом на ранок 11 вересня 2023 року вказав, що ворог продовжує обстрілювати низку населених пунктів вздовж кордонів України та на лінії фронту. Зокрема, від авіаударів постраждали наступні точки: село Бургунка (за 10 км на захід від зруйнованої дамби Каховської ГЕС), острів Зміїний, острів Первомайський (на пів дорозі між Очаковом та Кінбурнською косою).

На онлайн-карті DeepState позначено два плацдарми ЗСУ на лівобережжі: біля Антонівського мосту у районі Дач під Олешками та біля села Степового за 1 км на схід від Олешок та на 40 км на південний захід від Нової Каховки. Нових плацдармів на лівому березі Дніпра поки що не вказано.

Ситуація у Херсонській області станом на 11 вересня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, українське командування підтвердило успіхи ЗСУ на двох відтинках фронту: під Роботиним у Запорізькій області та під Кліщіївкою у Донецькій області. Відстань між цими ділянками — близько 230 км. Між тим аналітики ISW стверджують, що ЗС РФ мають певні проблеми на лінії фронту: немає високоточних снарядів та мало розвідувальних БПЛА.