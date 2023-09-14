ЗС РФ з артилерії обстріляли Херсонщину: загинула дитина (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 6-річний хлопчик, його брат та троє сусідів отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування.

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Вночі 14 вересня Збройні сили Російської Федерації обстріляли з артилерії село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Про це повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури в Facebook.

"Після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що внаслідок атаки 6-річний хлопчик отримав травми несумісні із життям. Його 13-річного брата госпіталізували до лікарні у важкому стані. Крім цього, поранення отримали ще троє людей, які намагалися допомогти постраждалій родині, проте також потрапили під російський обстріл.

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Також пошкодження зазнали приватні будинки та господарські споруди. Наслідки обстрілу зафіксували прокурори та правоохоронці.

Через загибель хлопчика за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, вночі 14 вересня російська армія запустила 22 ударні дрони типу Shahed-136/131 в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Українська протиповітряна оборона знищила 17 з 22 російських дронів.

У ніч з 12 на 13 вересня ЗС РФ намагалися атакувати Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136/131. Під ударом опинилася Одеська та Сумська області. Загалом РФ запустила 44 дрона-камікадзе, ППО вдалося збити 32 безпілотники.