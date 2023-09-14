ВС РФ из артиллерии обстреляли Херсонскую область: погиб ребенок (фото)

В результате вражеского обстрела погиб 6-летний мальчик, его брат и трое соседей получили ранения. Прокуратура начала расследование.

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Ночью 14 сентября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли из артиллерии село Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры в Facebook.

"После 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Новодмитровка Белозерской громады Херсонской области. Вражеские снаряды попали по частному дому и его территории", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате атаки 6-летний мальчик получил травмы несовместимые с жизнью. Его 13-летнего брата госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Кроме этого, ранения получили еще три человека, которые пытались помочь пострадавшей семье, однако также попали под российский обстрел.

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Также повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки. Последствия обстрела зафиксировали прокуроры и правоохранители.

Из-за гибели мальчика под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, ночью 14 сентября российская армия запустила 22 ударных дрона типа Shahed-136/131 в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 российских дронов.

В ночь с 12 на 13 сентября ВС РФ пытались атаковать Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136/131. Под ударом оказалась Одесская и Сумская области. Всего РФ запустила 44 дрона-камикадзе, ПВО удалось сбить 32 беспилотника.