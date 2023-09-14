Запустили с трех направлений: РФ ночью атаковала 22 дронами-камикадзе Shahed, есть попадания (фото)

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 17 беспилотников типа Shahed-136/131. Пуски дронов были зафиксированы в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

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В ночь с 13 на 14 сентября Вооруженные силы Российской Федерации пытались атаковать Украину 22 ударными дронами типа Shahed-136/131. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 14 сентября 2023 года с 21:00 по 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда — Крым; Ейск, Курск — РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что пуски дронов были зафиксированы в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 17 из 22 вражеских дронов.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что этой ночью воздушное командование "Восток" удалось сбить над областью три беспилотника. Обломки одного из дронов упали в Першотравневской громаде на Никопольщине. В результате чего был частично разрушен частный дом, еще шесть — получили повреждения. Также изуродованы восемь хозяйственных построек, три авто, загорелась трава, однако спасатели потушили пожар.

По словам Лысака, враг ударил из тяжелой артиллерии и "Града" по тому же району. Также досталось Марганецкой громаде.

"Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак. Всюду обошлось без пострадавших", — добавил Сергей Лысак.

Последствия обстрела Последствия обстрела

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявил, что враг атаковал село Трудовое пятью БПЛА. Никто из людей не пострадал, однако хозяйственные постройки и складские помещения подверглись разрушениям.

Последствия обстрела Последствия обстрела

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области было уничтожено восемь БПЛА.

"На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено три вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", еще пять — на счету других составляющих Сил обороны юга Украины", — сказал Виталий Ким.

Напомним, российские военные пытались атаковать Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136/131 в ночь на 13 сентября. В частности, слышны взрывы были в Одесской и Сумской областях.

Вооруженные силы Российской Федерации двумя волнами дронов-камикадзе пытались атаковать украинские города в ночь с 6 на 7 сентября. Враг пытался атаковали южные речные порты и Киев.