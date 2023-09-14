Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Запустили з трьох напрямків: РФ вночі атакувала 22 дронами-камікадзе Shahed, є влучання (фото)

БПЛА, дрон, РФ
Фото: Соцмережі | ЗСУ знищили 17 з 22 ворожих дронів

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 17 безпілотників типу Shahed-136/131. Пуски дронів були зафіксовані в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Related video

У ніч з 13 на 14 вересня Збройні сили Російської Федерації намагалися атакувати Україну 22 ударними дронами типу Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що пуски дронів були зафіксовані в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 17 з 22 ворожих дронів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що цієї ночі ПвК "Схід" вдалося збити над областю три безпілотники. Уламки одного з дронів упали в Першотравневській громаді на Нікопольщині. У результаті чого було частково зруйновано приватний будинок, ще шість — зазнали пошкоджень. Також понівечені вісім господарських споруд, три авто, зайнялася трава, проте рятувальники загасили пожежу.

Зі слів Лисака, ворог вдарив з важкої артилерії та "Граду" по тому ж району. Також дісталося Марганецькій громаді.

"Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих", — додав Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу, Дніпропетровська область Fullscreen
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу, Дніпропетровська область Fullscreen
Наслідки обстрілу

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що ворог атакував село Трудове п'ятьма БПЛА. Ніхто з людей не постраждав, проте господарчі будівлі та складські приміщення зазнали руйнувань.

Наслідки обстрілу, Запорізька область Fullscreen
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу, Запорізька область Fullscreen
Наслідки обстрілу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області було знищено вісім БПЛА.

"На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три ворожі ударні БпЛА "Shahed-136/131", ще пʼять — на рахунку інших складових Сил оборони півдня України", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, російські військові намагалися атакувати Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136/131 у ніч на 13 вересня. Зокрема, чути вибухи було в Одеській та Сумській областях.

Збройні сили Російської Федерації двома хвилями дронів-камікадзе намагалися атакувати українські міста в ніч з 6 на 7 вересня. Ворог намагався атакували південні річкові порти та Київ.