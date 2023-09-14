Запустили з трьох напрямків: РФ вночі атакувала 22 дронами-камікадзе Shahed, є влучання (фото)

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 17 безпілотників типу Shahed-136/131. Пуски дронів були зафіксовані в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

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У ніч з 13 на 14 вересня Збройні сили Російської Федерації намагалися атакувати Україну 22 ударними дронами типу Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

"У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що пуски дронів були зафіксовані в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 17 з 22 ворожих дронів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що цієї ночі ПвК "Схід" вдалося збити над областю три безпілотники. Уламки одного з дронів упали в Першотравневській громаді на Нікопольщині. У результаті чого було частково зруйновано приватний будинок, ще шість — зазнали пошкоджень. Також понівечені вісім господарських споруд, три авто, зайнялася трава, проте рятувальники загасили пожежу.

Зі слів Лисака, ворог вдарив з важкої артилерії та "Граду" по тому ж району. Також дісталося Марганецькій громаді.

"Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих", — додав Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу Наслідки обстрілу

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що ворог атакував село Трудове п'ятьма БПЛА. Ніхто з людей не постраждав, проте господарчі будівлі та складські приміщення зазнали руйнувань.

Наслідки обстрілу Наслідки обстрілу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області було знищено вісім БПЛА.

"На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три ворожі ударні БпЛА "Shahed-136/131", ще пʼять — на рахунку інших складових Сил оборони півдня України", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, російські військові намагалися атакувати Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136/131 у ніч на 13 вересня. Зокрема, чути вибухи було в Одеській та Сумській областях.

Збройні сили Російської Федерації двома хвилями дронів-камікадзе намагалися атакувати українські міста в ніч з 6 на 7 вересня. Ворог намагався атакували південні річкові порти та Київ.