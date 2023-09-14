ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе: вибухи прогриміли в кількох областях (фото)

Повітряна тривога тривала близько двох годин. Ворожі дрони облетіли Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Related video

ЗС РФ у ніч на 14 вересня атакували кілька областей України ударними БПЛА. Так, Повітряні сили ЗСУ попередили українців про рух дронів-камікадзе Shahed приблизно о 23:40.

"Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська — загроза застосування ударних БПЛА!" — йшлося в повідомленні.

Telegram-канал"Николаевский Ванек" заявив, що дрони пролітають через Бериславський район Херсонської області.

Потім о 23:51 ВС повідомили, що дрони рухаються в бік Кривого Рогу. Після цього, о 00:26 про небезпеку заявили також у Запорізькій області.

Повітряна тривога в Україні

Telegram-канал"Днепр Оперативный" о 00:42 повідомив, що жителі міста почули вибух.

О 01:32 "Миколаївський Ванек" повідомив, що дрони-камікадзе перебувають у Запорізькій області. Їх знищували сили ППО. Потім БПЛА полетіли на схід у бік Донецької області, але, як зазначається, їх знищили.

Повітряні сили ЗСУ заявили про скасування повітряної тривоги о 02:24.

Нагадаємо, що в ніч на 13 вересня російські окупанти також атакували Україну дронами. Повітряна тривога в Одеській області тривала майже п'ять годин. Протягом цього часу російські дрони атакували область кількома хвилями, стартувавши з Криму та РФ.