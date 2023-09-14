ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе: взрывы прогремели в несколькими областях (фото)

Воздушная тревога продолжалась около двух часов. Вражеские дроны облетели Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

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ВС РФ в ночь на 14 сентября атаковали несколько областей Украины ударными БПЛА. Так, Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев о движении дронов-камикадзе Shahed примерно в 23:40.

"Херсонская, Николаевская, Днепропетровская – угроза применения ударных БПЛА!" — говорилось в сообщении.

Telegram-канал "Николаевский Ванек", заявил, что дроны пролетают через Бериславский район Херсонской области.

Затем в 23:51 ВС сообщили, что дроны движутся в сторону Кривого Рога. После этого, в 00:26 об опасности заявили также в Запорожской области.

Воздушная тревога в Украине

Telegram-канал "Днепр Оперативный" в 00:42 сообщил, что жители города услышали взрыв.

В 01:32 "Николаевский Ванек" сообщил, что дроны-камикадзе находятся в Запорожской области. Их уничтожали силы ПВО. Затем БПЛА полетели на восток в сторону Донецкой области, но, как отмечается, их уничтожили.

Воздушные силы ВСУ заявили об отмене воздушной тревоги в 02:24.

Напомним, что в ночь на 13 сентября российские оккупанты также атаковали Украину дронами. Воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти пять часов. В течение этого времени российские дроны атаковали область несколькими волнами, стартовав из Крыма и РФ.