"Никакая огневая система сбить не может": на фронте могут одновременно летать до 300 БПЛА

Украинские и российские военные запускают очень много беспилотников, преимущественно ударного типа. Они уничтожают технику и меняют правила ведения войны.

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Военные в Украине настолько увеличили использование беспилотных летательных аппаратов, что на некоторых участках фронта одновременно летать до 300 дронов. Об этом рассказал глава управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба Вооруженных сил Украины полковник Иван Павленко в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник, 12 сентября.

"Сегодня нам присылают фотографии, когда 3-4 вражеских дрона валяются вокруг нашего танка. Но здесь другой вопрос – масштабирование. Могу сказать, что сегодня, если брать территорию от Запорожья до Лимана, на некоторых участках фронта у нас бывает 250-300 дронов одновременно в воздухе", — сказал Иван Павленко.

Военный уточнил, что в основном это ударные дроны и беспилотники других типов как со стороны Вооруженных сил Украины, так и со стороны российской армии. По мнению Ивана Павленко, это может свидетельствовать о том, что БПЛА просто на наших глазах меняют способы ведения войны и ее парадигму.

"Раньше мы (военные, — ред.) думали, что основное средство ведения боя – это огневое поражение сил противника. Но способы повышения эффективности этих средств, выявление противника и наведение оружия совершенно изменились. В первую очередь это касается дронов", — отметил Павленко.

Он также отметил, что преимущество дронов заключается в их низкой стоимости по сравнению с танком или даже с высокотехнологичным беспилотником. Также дроны показывают высокую эффективность, когда их в выполнении боевых задач используют не поодиночке, а сразу роем, который очень сложно обезвредить в воздухе.

"Очень часто бывают ситуации, когда только средства РЭБ могут эту задачу выполнить. Рой FPV-дронов никакая огневая система сбить не может", — объяснил военный.

Напомним, 8 сентября СБУ впервые показала секретные дроны "Морок". Украинские беспилотники самолетного типа под названием "Морок" могут залетать в тыл противника на расстояние до 800 километров.

А через несколько дней стало известно, что в РФ запускают производство новых дронов-камикадзе "Скальпель". Основное преимущество БПЛА в том, что российские военные могут закладывать в него практически все виды боеприпасов, которые у них есть на вооружении.