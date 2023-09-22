Елітні війська РФ не змогли завадити ЗСУ просунутися вперед у Запорізькій області, — ISW

За словами аналітиків, війська РФ, які захищають окопи, невмотивовані та неефективні. Однак підрозділи, які проводять контратаки — куди сильніші.

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Російські війська з середини серпня дотепер не змогли зупинити повільні, але впевнені просування ЗСУ в рамках контрнаступу на заході Запорізької області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 21 вересня йдеться про те, що українські війська повільно, але вірно просуваються вперед, незважаючи на передислокацію російських військових елементів щодо елітних підрозділів.

Так, як повідомляється у звіті, у середині серпня російські військові передислокували частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії (ГВДВ) і 76-ї гвардійської дивізії ГВДВ у район Роботиного, щоб вони відбивали українські атаки. Також вони мали знизити навантаження на 22-ю і 45-ю окремі бригади спецназу РФ.

Аналітики зазначили, що підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецпризначенців зараз діють на захід від Вербового. Один з українських солдатів, який бере участь у боях у Запорізькій області, заявив американським журналістам, що війська РФ, які захищають окопи, невмотивовані та неефективні. Однак підрозділи, які проводять контратаки — куди сильніші.

"Заяви українського солдата узгоджуються зі спостереженнями ISW про те, що відносно елітний російський спецназ і елементи ВДВ, мабуть, є основними елементами контратакувальних сил на заході Запорізької області", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 21 вересня у ЗСУ оцінили стан військ РФ у Запорізькій області. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені. Посилити інші напрямки для окупантів уже є проблемою. Вони намагаються налагоджувати постачання резервів із Криму.

Крім того, ЗМІ повідомили, що аналітики закликають Україну усвідомити, що війна триватиме довго. На думку експертів, Україні потрібно усвідомити, що країна ще довго житиме в умовах війни. Це потрібно прийняти і змінити поведінку, щоб дожити до перемоги і вступити в НАТО.