Элитные войска РФ не смогли помешать ВСУ продвинуться вперед в Запорожской области, — ISW

По словам аналитиков, войска РФ, которые защищают окопы, немотивированные и неэффективные. Однако подразделения, которые проводят контратаки – куда сильнее.

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Российские войска с середины августа по настоящее время не смогли остановить медленные, но уверенные продвижения ВСУ в рамках контрнаступления на западе Запорожской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 21 сентября говорится, что украинские войска медленно, но верно продвигаются в вперед, несмотря на передислокацию российских военных элементов относительно элитных подразделений.

Так, как сообщается в отчете, в середине августа российские военные передислоцировали части 7-й гвардейской горно-десантной дивизии (ВДВ) и 76-й гвардейской дивизии ВДВ в район Работино, чтобы они отражали украинские атаки. Также они должны были снизить нагрузку на 22-ю и 45-ю отдельные бригады спецназа РФ.

Аналитики отметили, что подразделения 22-й гвардейской бригады спецназа сейчас действуют западнее Вербового. Один из украинских солдат, который принимает участие в боях в Запорожской области, заявил американским журналистам, что войска РФ, которые защищают окопы, немотивированные и неэффективные. Однако подразделения, которые проводят контратаки – куда сильнее.

"Заявления украинского солдата согласуются с наблюдениями ISW о том, что относительно элитный российский спецназ и элементы ВДВ, по-видимому, являются основными элементами контратакующих сил на западе Запорожской области", — говорится в отчете.

Напомним, что 21 сентября в ВСУ оценили состояние войск РФ в Запорожской области. Захватчики пытаются подтягивать резервы с Херсонского направления, которые уже в определенной степени истощены. Усилить другие направления для оккупантов уже является проблемой. Они пытаются налаживать поставки резервов из Крыма.

Кроме того, СМИ сообщили, что аналитики призывают Украину осознать, что война продлится долго. По мнению экспертов, Украине нужно осознать, что страна еще долго будет жить в условиях войны. Это нужно принять и изменить поведение, чтобы дожить до победы и вступить в НАТО.