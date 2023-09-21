"Смените курс": аналитики призывают Украину осознать, что война продлится долго, — СМИ

По мнению экспертов, Украине нужно осознать, что страна еще долго будет жить в условиях войны. Это нужно принять и изменить поведение, чтобы дожить до победы и вступить в НАТО.

Related video

Начиная с июня 2023 года, ВСУ постепенно преодолевают фортификации ВС РФ, которые враг строил, пока западные страны собирали для Украины военную помощь. Ожидается, что только осенью прибудут американские танки Abrams, еще через полгода — истребители F-16, а будут ли ракеты ATACMS — вообще не известно. Тем временем западные эксперты проанализировали ситуацию и сформулировали несколько советов для Украины, которой они прогнозируют длительную войну. Об этом пишет издание The Economist.

В одной из рубрик издания появилась неподписанная статья, в которой анализируется ход войны и формулируются советы, что нужно делать дальше. Автор статьи уверен, что не стоит ожидать быстрых побед нынешнего контрнаступления. И поскольку война будет продолжаться еще долго, то нужно внести коррективы в планы Украины — военные, политические и экономические. Потребность в изменениях должны осознать правительства стран-партнеров. "Нужна смена курса", — эта фраза вынесена в заголовок.

Война РФ против Украины: детали

Указывается, что война в Украине уже удивляла внешних наблюдателей. Однако осенью 2023 года автор не ожидает никаких внезапных прорывов. Украинское контрнаступление началось в июне 2023 года и продолжается уже три месяца. За это время удалось освободить 0,25% территории, которую оккупировали россияне, подсчитали в издании. Между тем хотелось более ощутимых успехов от украинских солдат, "оснащенных современным западным оружием и после обучения в Германии", отметил автор.

Несмотря на прорыв возле Роботино в Запорожской области, потеряна надежда на то, что произойдет нечто большее: "Но, судя по данным за последние три месяца, было бы ошибкой делать ставку на это", — пишет автор.

Война в Украине: прогноз

В The Economist напомнили, что президент России Владимир Путина не готов идти на любые переговоры. Вместо этого он планирует подождать, пока к власти в США придет Трамп и Украина будет получать меньшую поддержку от партнеров. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что будет длительная война: "Я должен быть готовым к длительной войне", — заявил он журналисту издания.

Автор статьи формулирует ряд наблюдений, которые нужно было бы принять во внимание Украине и партнерам, признав, что война закончится еще не скоро:

военная сила Украины истощена из-за потерь на линии фронта и меньшего количества населения, чем в РФ;

нужно повысить устойчивость страны, нарастив выпуск вооружения, в частности — беспилотников и тяжелого вооружения;

изменить экономический вектор, то есть сосредоточиться не на будущем восстановлении, а на развитии предпринимательства и инвестиций в имеющихся военных условиях;

провести ряд реформ, чтобы уменьшить коррупцию.

Издание утверждает, что все эти соображения должны помочь Украине выстоять, и в будущем все же стать членом НАТО и ЕС.

"Все это требует политической воли от Украины, а также от ее друзей на Западе. В долгосрочной перспективе лучшей гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", — заключает автор статьи.

Напоминаем, президент Зеленский во время визита в США встретился с членами Конгресса. Обратившись к конгрессменам, он подчеркнул, что важно не задерживать отправку оружия в Украину: по его мнению, "оружие — это не благотворительность". Между тем спикер Белого дома Джон Кирби предположил, что ВСУ все же получат дальнобойные ракеты ATACMS: во всяком случае, политик использовал словосочетание "не исключено".