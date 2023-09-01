"США намерены ускорить доставку": СМИ выяснили, когда танки Abrams будут в Украине

По словам американского полковника Мартина О'Доннелла, первые 10 танков Abrams сейчас пребывают на территории Германии, где их ремонтируют перед отправкой в Украину.

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Украина должна получить первые 10 обещанных американских танков Abrams в середине сентября. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Министерства обороны и еще одного человека, знакомого с ходом обсуждений.

Полковник Мартин О'Доннелл отметил, что около 200 украинских солдат уже завершили обучение на американских танках. По его словам, украинцы недавно прошли один из последних этапов программы — общевойсковые батальонные учения на полигоне Хоэнфельс.

По словам полковника, на данный момент 10 танков Abrams пребывают на территории Германии. Ожидается, что они отправятся в Украину в середине сентября, после завершения окончательного ремонта.

"США намерены ускорить доставку 31 танка в Украину к осени", — сказал О'Доннелл.

Как отмечают журналисты, американские официальные лица рассчитывают на то, что танки Abrams помогут украинским военным возвращать оккупированные Россией территории. Один из представителей Минобороны США отметил, что Abrams является "чертовски бронированной машиной", однако "это не панацея".

"В конечном счете, решимость Украины добиться прорыва важнее всего", — сказал представитель Пентагона.

Напомним, по данным СМИ от 19 августа, Украина попросила партнеров, чтобы военные, окончившие обучение на Abrams пока не возвращались на поле боя. Некоторое время они будут поддерживать свои знания и навыки на военной базе в Графенвере.

Ранее, 1 августа, украинские военные показали учения на американском танке M1 Abrams. На видео показаны кадры изнутри танка от лица механика-водителя. Также в кадре видно, как поворачивается пушка и переключается прицел в режим DCE-A.

Мы также писали о том, что Украина получит от США танки M1A1 Abrams, так как на отправку более современной версии M1A2 Abrams, по информации журналистов, понадобился бы год.