"США мають намір прискорити доставку": ЗМІ з'ясували, коли танки Abrams будуть в Україні

За словами американського полковника Мартіна О'Доннелла, перші 10 танків Abrams зараз перебувають на території Німеччини, де їх ремонтують перед відправленням в Україну.

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Україна має отримати перші 10 обіцяних американських танків Abrams у середині вересня. Про це пише Politico з посиланням на представника Міністерства оборони і ще одну людину, знайому з ходом обговорень.

Полковник Мартін О'Доннелл зазначив, що близько 200 українських солдатів уже завершили навчання на американських танках. За його словами, українці нещодавно пройшли один з останніх етапів програми — загальновійськові батальйонні навчання на полігоні Хоенфельс.

За словами полковника, наразі 10 танків Abrams перебувають на території Німеччини. Очікується, що вони вирушать в Україну в середині вересня, після завершення остаточного ремонту.

"США мають намір прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", — сказав О'Доннелл.

Як зазначають журналісти, американські офіційні особи розраховують на те, що танки Abrams допоможуть українським військовим повертати окуповані Росією території. Один із представників Міноборони США зазначив, що Abrams є "до біса броньованою машиною", однак "це не панацея".

"Зрештою, рішучість України домогтися прориву найважливіша", — сказав представник Пентагону.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 19 серпня, Україна попросила партнерів, щоб військові, які закінчили навчання на Abrams, поки не поверталися на поле бою. Деякий час вони підтримуватимуть свої знання та навички на військовій базі в Графенвері.

Раніше, 1 серпня, українські військові показали навчання на американському танку M1 Abrams. На відео показано кадри зсередини танка від імені механіка-водія. Також у кадрі видно, як повертається гармата і перемикається приціл у режим DCE-A.

Ми також писали про те, що Україна отримає від США танки M1A1 Abrams, оскільки на відправлення більш сучасної версії M1A2 Abrams, за інформацією журналістів, знадобився б рік.