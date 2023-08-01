США відправлять в Україну старіші моделі Abrams: ЗМІ з'ясували причину

За словами експертів, електроніка M1A2 Abrams, як правило, більш просунута, проте для освоєння цих танків потрібно більше часу.

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Україна отримає від Сполучених Штатів Америки танки M1A1 Abrams, оскільки на відправку більш сучасної версії M1A2 Abrams знадобився б рік. Про це пише Politico, посилаючись на шість офіційних осіб, знайомих із дискусіями.

За даними журналістів, у серпні кілька танків прибудуть до Німеччини, де будуть остаточно відремонтовані. Очікується, що Abrams опиняться на полі бою в Україні вже у вересні.

В адміністрації президента США Джо Байдена зазначили, що прагнуть якнайшвидше доставити в Україну зброю. За інформацією ЗМІ, ЗСУ отримають старіші моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2, оскільки на поставку останніх знадобився б рік.

Видання Newsweek пише з посиланням на слова прессекретаря Пентагону, що M1A1 Abrams матимуть "дуже схожі можливості". Вони будуть оснащені 120-мм гарматою та великокаліберним кулеметом 50 калібру.

За словами наукового співробітника Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона Марини Мирон, "простіший варіант краще підходить з урахуванням тимчасових обмежень".

Експертка зазначила, що електроніка M1A2, як правило, більш просунута, що дає деякі переваги екіпажу танка, особливо навіднику та командиру. Однак ці системи складніші та потребують більшої підготовки.

Нагадаємо, 18 липня з'явилася інформація про те, що близько 200 українських військових незабаром закінчать навчання на базі Графенвер у Німеччині на американських танках M1 Abrams. За словами представника командування США в Європі капітана Вільяма Спікса, бійці ЗСУ дуже швидко навчаються.

Ми також писали про те, що 22 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував новий контрнаступ ЗСУ із подальшою доставкою від західних союзників танків Abrams.