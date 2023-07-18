Солдати ЗСУ, які навчаються на танках Abrams, за кілька тижнів будуть готові до бою, — ЗМІ

За словами капітана армії США Вільяма Спікса, українські військові дуже швидко адаптуються до нових видів озброєння. Усі тренування інструктори намагаються зробити максимально реалістичними.

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Близько 200 українських військових скоро закінчать навчання на базі Графенвер у Німеччині на американських танках M1 Abrams. Про це повідомляє видання Stars And Stripes.

Як розповів офіційний представник командування США в Європі капітан Вільям Спікс, бійці ЗСУ дуже швидко вчаться.

"Оскільки ми продовжуємо навчати українські збройні сили використанню все більш і більш досконалих систем озброєнь, ми продовжуємо дивуватися тому, як швидко вони адаптуються", — заявив він.

За словами капітана, навчання Abrams також слід розглядати як інвестиції в майбутнє.

"Це інвестиції в довгострокову безпеку України", — сказав він.

Повідомляється, що групу для навчання українських військових було створено у 2015-му році. Тоді вона працювала в Україні, але після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му році, її діяльність продовжилася в Німеччині.

Як сказав представник Міноборони США журналістам, українські військові хочуть дізнатися якомога більше подробиць про західне озброєння.

"Вони цілеспрямовані, натхненні і всі в справі", — сказав він.

Видання пише, що кореспонденти змогли поспостерігати за тим, як солдати ЗСУ на трьох танках Abrams стріляли по цілях зі 120-мм гармат. Усі постріли, крім одного, влучили в ціль, що, на думку інструкторів, було гарним виступом.

Повідомляється, що після того, як українські військові залишать Німеччину, буде створено канали для зв'язку з американськими експертами. З ними ЗСУ зможуть зв'язатися в разі виникнення проблем.

У матеріалі сказано, що навчання намагаються зробити максимально реалістичними. Інструктори імітують ситуації, в яких українські військові можуть дійсно опинитися на полі бою.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна отримає американські танки Abrams раніше, ніж передбачалося. За словами журналістів, окрім 31 танка Україна також отримає від США 8 ремонтних машин М88, які дають змогу евакуювати підбиті Abrams або ремонтувати їх прямо на полі бою.