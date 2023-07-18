Солдаты ВСУ, которые учатся на танках Abrams, через несколько недель будут готовы к бою, — СМИ

По словам капитана армии США Уильяма Спикса, украинские военные очень быстро адаптируются к новым видам вооружения. Все тренировки инструкторы пытаются сделать максимально реалистичными.

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Около 200 украинских военных скоро закончат обучение на базе Графенвер в Германии на американских танках M1 Abrams. Об Этом сообщает издание Stars And Stripes.

Как рассказал официальный представитель командования США в Европе капитан Уильям Спикс, бойцы ВСУ очень быстро учатся.

"Поскольку мы продолжаем обучать украинские вооруженные силы использованию все более и более совершенных систем вооружений, мы продолжаем удивляться тому, как быстро они адаптируются", — заявил он.

По словам капитана, обучение Abrams также следует рассматривать как инвестиции в будущее.

"Это инвестиции в долгосрочную безопасность Украины", — сказал он.

Сообщается, что группа для обучения украинских военных была создана в 2015-м году. Тогда она работала в Украине, но после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022-м году, ее деятельность продолжилась в Германии.

Как сказал представитель Минобороны США журналистам, украинские военные хотят узнать как можно больше подробностей о западном вооружении.

"Они целеустремленные, вдохновлены и все в деле", — сказал он.

Издание пишет, что корреспонденты смогли пронаблюдать за тем, как солдаты ВСУ на трех танках Abrams стреляли по целям из 120-мм пушек. Все выстрелы, кроме одного, попали в цель, что, по мнению инструкторов, было хорошим выступлением.

Сообщается, что после того, как украинские военные покинут Германию, будут созданы каналы для связи с американскими экспертами. С ними ВСУ смогут связаться в случае возникновения проблем.

В материале сказано, что учения пытаются сделать максимально реалистичными. Инструкторы имитируют ситуации, в которых украинские военные могут действительно оказаться на поле боя.

Также СМИ сообщали, что Украина получит американские танки Abrams раньше, чем предполагалось. По словам журналистов, кроме 31 танка Украина также получит от США 8 ремонтных машин М88, которые позволяют эвакуировать подбитые Abrams или ремонтировать их прямо на поле боя.