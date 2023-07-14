Украина получит американские танки Abrams раньше, чем предполагалось, — СМИ (видео)
По словам журналистов, кроме 31 танка Украина также получит от США 8 ремонтных машин М88, которые позволяют эвакуировать подбитые Abrams или ремонтировать их прямо на поле боя.
Украинские военные обучаются управляться с американскими танками Abrams M1A1 на базе США Графенвер на севере Баварии, Германия. Курс обучения длится 12 недель. Об этом сообщает ТСН.
По словам корреспондента Андрея Цаплиенко, ранее в США говорили, что Украина получит танки Abrams только к сентябрю. Однако анонимный американский военный на базе в Германии сказал им, что это произойдет значительно раньше.
Журналист отметил, что на американской военной базе учатся около 1000 украинцев. Все они хотят как можно быстрее вернуться домой, чтобы сражаться с российскими оккупантами.
Более того, как отметил корреспондент, американские инструкторы не только учат украинских солдат, но и сами перенимают у них боевой опыт. Однако самая сложная часть обучения – языковой барьер. Американцам для каждой кнопки приходится рисовать табличку с обозначением на украинском.
"Скоро Abrams будут в Украине. Это нам подтвердили", — отметил журналист.
Также, Цаплиенко заявил, что вместе с танками украинцы получат минные тралы. С их помощью Abrams будут пробиваться через российские укрепления и минные поля. Кроме того, Украина получит 8 ремонтных машин М88, которые позволяют эвакуировать подбитые танки или ремонтировать их прямо на поле боя.
Напомним, что 22 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Abrams прибудут к новым контрнаступлениям ВСУ. По его словам, контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как "последнее и решающее". В вопросах поставок западного оружия в Украину, стоит учитывать, что война — это такая штука, где стоит "мыслить на два-три шага вперед".
Кроме того, китайские СМИ 14 июля сообщили, что США хотят передать Украине ЗРК MIM-23 Hawk. Комплекс Hawk может справляться с вражескими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Его дальность поражения целей — до 50 км.