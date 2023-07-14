Украина получит американские танки Abrams раньше, чем предполагалось, — СМИ (видео)

По словам журналистов, кроме 31 танка Украина также получит от США 8 ремонтных машин М88, которые позволяют эвакуировать подбитые Abrams или ремонтировать их прямо на поле боя.

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Украинские военные обучаются управляться с американскими танками Abrams M1A1 на базе США Графенвер на севере Баварии, Германия. Курс обучения длится 12 недель. Об этом сообщает ТСН.

По словам корреспондента Андрея Цаплиенко, ранее в США говорили, что Украина получит танки Abrams только к сентябрю. Однако анонимный американский военный на базе в Германии сказал им, что это произойдет значительно раньше.

Журналист отметил, что на американской военной базе учатся около 1000 украинцев. Все они хотят как можно быстрее вернуться домой, чтобы сражаться с российскими оккупантами.

Более того, как отметил корреспондент, американские инструкторы не только учат украинских солдат, но и сами перенимают у них боевой опыт. Однако самая сложная часть обучения – языковой барьер. Американцам для каждой кнопки приходится рисовать табличку с обозначением на украинском.

"Скоро Abrams будут в Украине. Это нам подтвердили", — отметил журналист.

Также, Цаплиенко заявил, что вместе с танками украинцы получат минные тралы. С их помощью Abrams будут пробиваться через российские укрепления и минные поля. Кроме того, Украина получит 8 ремонтных машин М88, которые позволяют эвакуировать подбитые танки или ремонтировать их прямо на поле боя.

Украина скоро получт танки M1A1 Abrams

Напомним, что 22 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Abrams прибудут к новым контрнаступлениям ВСУ. По его словам, контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как "последнее и решающее". В вопросах поставок западного оружия в Украину, стоит учитывать, что война — это такая штука, где стоит "мыслить на два-три шага вперед".

Кроме того, китайские СМИ 14 июля сообщили, что США хотят передать Украине ЗРК MIM-23 Hawk. Комплекс Hawk может справляться с вражескими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Его дальность поражения целей — до 50 км.