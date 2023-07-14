Выкупят у Тайваня: США хотят передать Украине ЗРК MIM-23 Hawk, — китайские СМИ (фото)

Комплекс Hawk может справляться с вражескими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Его дальность поражения целей — до 50 км.

Related video

США приобретут списанные зенитные комплексы MIM-23 Hawk с ракетами в Тайване, переоборудовают их и отправят в Украину. Об этом сообщило китайское издание ChinaTimes.

Тайвань имеет не менее 13 батарей и 39 радаров этой системы.

Что известно про ЗРК MIM-23 Hawk

Это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Комплекс принят на вооружение в 1960 году, с тех пор он прошел несколько модернизаций. Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies.

Украина выразила потребность в усилении своих Воздушных Сил дополнительными ЗРК (зенитно-ракетными комплексами), включая MIM-23 Hawk. Несмотря на то, что Hawk уже снят с вооружения во многих странах, он может действительно сыграть важную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства Украины.

MIM-23 Hawk был введен в эксплуатацию еще в 1960 году, он прошел четыре основные модернизации за это время. Последняя широко распространенная модернизация, известная как Phase III, состоялась в 90-х годах, когда уже готовился к выводу из эксплуатации. Эта модернизация включала цифровизацию комплекса, позволяющую одновременно перехватывать несколько целей и уничтожать маловысотные цели.

Благодаря внедрению компьютерных технологий, MIM-23 Hawk получил возможность провести дальнейшую модернизацию, известную как Hawk XXI, которая находится на вооружении Турции в настоящее время. Главной особенностью этой модернизации является интеграция современного радара AN/MPQ-64 Sentinel, который также используется в современном ЗРК NASAMS, а также полная цифровизация всех систем комплекса. Радар AN/MPQ-64 Sentinel является современным трехмерным радаром, который используется для обнаружения и отслеживания целей на средних и больших высотах.

ЗРК MIM-23 Hawk

Технические характеристики MIM-23 Hawk

Дальность обнаружения целей — до 100 км.

Дальность поражения целей — до 50 км.

Максимальная высота цели — до 20 км.

Вес — 590 кг.

Длина — 5,08 м.

Боеголовка — 54 кг.

Комплекс Hawk сможет отлично справиться с вражескими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Кроме того, напомним, что в Осло уже согласились предоставить Украине 1000 нанодронов типа Black Hornet, а также увеличить финансирование военной помощи на $238 млн. Кроме вооружения на дополнительные средства украинцам будут предоставлены продовольственные пайки. Общая сумма поддержки Норвегии в этом году составляет 10 млрд норвежских крон, то есть около 900 млн долларов.

Также в конце июня сообщалось, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки для ЗРК NASAMS. По словам президента Науседы, во время саммита НАТО в июле он ожидает еще больше совместных решений для усиления Украины.