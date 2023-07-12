Нанодроны и ПВО: Норвегия выделяет на военную помощь Украине еще около $238 млн

Кроме вооружения на дополнительные средства украинцам будут предоставлены продовольственные пайки. Общая сумма поддержки Норвегии в этом году составляет 10 млрд норвежских крон, то есть около 900 млн долларов.

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Норвегия выделяет дополнительные 2,5 млрд крон, то есть около 238 млн долларов, на поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского правительства, опубликованном 11 июля.

"Украина имеет срочную потребность в большей военной поддержке и оснащении. Поэтому Норвегия увеличивает свою военную поддержку Украине на 2,5 млрд норвежских крон до общего объема 10 млрд норвежских крон в 2023 году", — заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

В правительстве подчеркнули, что Норвегия уже пообещала предоставить Киеву 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку, однако "Украина сейчас нуждается в дополнительной поддержке", поэтому сумма была увеличена.

Также Норвегия увеличит вклад в Комплексный пакет помощи НАТО, предоставив 300 млн крон, то есть более 28 млн долларов.

"Это четкое свидетельство нашей долгосрочной поддержки реформаторских усилий Украины и поможет приблизить Украину к Альянсу", — отметил норвежский премьер.

Что войдет в новый пакет военной помощи от Норвегии?

Несмотря на то, что пресс-служба правительства не раскрыла деталей относительно содержания пакета поддержки Украины, эту информацию со ссылкой на заявление министра обороны Бьорна Ариля Грама передали 12 июля в Le Monde.

По словам главы норвежского Минобороны, Норвегия предоставит украинским Силам обороны 1000 нанодронов типа Black Hornet, элементы зенитно-ракетных комплексов Nasams и десятки тысяч продовольственных пайков.

Фото: FLIR

Характеристики Black Hornet

Black Hornet — это дрон вертолетного типа весом всего 32 граммов. Несмотря на размеры он способен летать на расстояние примерно два километра.

Black Hornet выполняет задачи разведки и определяет цели. Он прост в применении и прочный, но его трудно обнаружить. Такие беспилотники уже используют украинские спецназовцы. Цена миниатюрного дрона — 70 000 долларов.

Новая модель Black Hornet 3 оснащена функцией понимания голосовых команд.

Напомним, в СМИ информировали о выделении Великобританией пакета помощи Украине на 64,7 млн долларов. На эти средства защитникам предоставят снаряды для Challenger 2 и более 70 единиц техники. Также Лондон профинансирует создание реабилитационного центра для украинских военных.

11 июля немецкие журналисты со ссылкой на неназванные источники рассказали, что министр обороны Борис Писториус подготовил пакет помощи на сумму около 600 млн евро. Украина может получить пусковые устройства для Patriot, БМП, танки и боеприпасы.