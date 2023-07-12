Нанодрони та ППО: Норвегія виділяє на військову допомогу Україні ще приблизно $238 млн

Окрім озброєння на додаткові кошти українцям будуть надані продовольчі пайки. Загальна сума підтримки Норвегії цьогоріч складає 10 млрд норвезьких крон, тобто приблизно 900 млн доларів.

Related video

Норвегія виділяє додаткові 2,5 млрд крон, тобто приблизно 238 млн доларів, на підтримку України. Про це йдеться в повідомленні на сайті норвезького уряду, опублікованому 11 липня.

"Україна має термінову потребу в більшій військовій підтримці та оснащенні. Тому Норвегія збільшує свою військову підтримку Україні на 2,5 млрд норвезьких крон до загального обсягу 10 млрд норвезьких крон у 2023 році", — заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

В уряді підкреслили, що Норвегія вже пообіцяла надати Києву 15 млрд крон на цивільну та військову підтримку, однак "Україна зараз потребує додаткової підтримки", тому сума була збільшена.

Також Норвегія збільшить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО, надавши 300 млн крон, тобто понад 28 млн доларів.

"Це чітке свідчення нашої довгострокової підтримки реформаторських зусиль України та допоможе наблизити Україну до Альянсу", — зазначив норвезький прем’єр.

Що увійде до нового пакету військової допомоги від Норвегії?

Попри те, що пресслужба уряду не розкрила деталей щодо вмісту пакету підтримку України, цю інформацію з посиланням на заяву міністра оборони Бйорна Аріля Грама передали 12 липня у Le Monde.

Зі слів голови норвезького Міноборони, Норвегія надасть українським Силам оборони 1000 нанодронів типу Black Hornet, елементи зенітно-ракетних комплексів Nasams та десятки тисяч продовольчих пайків.

Фото: FLIR

Характеристики Black Hornet

Black Hornet — це дрон вертолітного типу вагою лише 32 грамів. Попри розміри він здатний літати на відстань приблизно два кілометри.

Black Hornet виконує завдання розвідки та визначає цілі. Він простий у застосуванні та міцний, але його важко виявити. Такі безпілотники вже використовують українські спецпризначенці. Ціна мініатюрного дрона — 70 000 доларів.

Нова модель Black Hornet 3 оснащена функцією розуміння голосових команд.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували про виділення Великою Британією пакету допомоги Україні на 64,7 млн доларів. На ці кошти захисникам нададуть снаряди для Challenger 2 та понад 70 одиниць техніки. Також Лондон профінансує створення реабілітаційного центру для українських військових.

11 липня німецькі журналісти з посиланням на неназвані джерела розповіли, що міністр оборони Борис Пісторіус підготував пакет допомоги на суму приблизно 600 млн євро. Україна може отримати пускові пристрої для Patriot, БМП, танки та боєприпаси.