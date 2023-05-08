Великі можливості маленьких дронів: Black Hornet допоможуть ЗСУ у контрнаступі (відео)

Невеликі розміри дозволяють БПЛА непомітно стежити за російськими військами та спрямовувати солдатів у ближньому бою.

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Мініатюрні дрони Black Hornet ("Чорний шершень") допоможуть українським військам під час контрнаступу. Так видання ZAXID.NET припустило у своєму новому відеоролику, опублікованому на YouTube.

Торік Норвегія та Великобританія передали українській армії партію найменших у світі військових безпілотників Black Hornet. Як запевняє ЗМІ, його розміри та інші характеристики допоможуть ЗСУ вести бої на ближніх дистанціях, непомітно виявляючи російські позиції на передовій. Він може зависнути в повітрі, показуючи те, що відбувається зі зручної точки, або залітати в будівлі через вікна.

"Оскільки головні завдання Black Hornet — це виявлення та розвідка, ворог не зможе влаштувати засідку", — запевняють автори ролика.

Безпілотний вертоліт Black Hornet 2 важить лише 32 г, поміщається у солдата на долоні та схожий на дитячу іграшку. Мініатюрність грає на руку оператору, оскільки такий апарат складно помітити, навіть якщо він знаходиться за кілька метрів, і тим більше збити зі стрілецької зброї.

Попри свої розміри, дрон оснащений двома якісними камерами і навіть тепловізором. Не дивно, адже виробником є компанія Teledyne FLIR, яка спеціалізується саме на оптичному обладнанні. Висока якість комплексу з двох дронів, зарядної станції та пульта управління компенсується високою ціною — $70 000. З огляду на все це Black Hornet використовують переважно спеціальні підрозділи.

Black Hornet легко підключається до програмного забезпечення, яке вже використовують ЗСУ, проте керувати ним не так просто, потрібні особливі навички. Мікродрони зберігаються у спеціальних висувних кейсах, які одночасно виступають пусковими установками. Запускати БПЛА можна з рук або з транспортних засобів на ходу.

Характеристики Black Hornet:

маса — 32 г;

довжина — 10 см;

діаметр гвинта: 123 см;

час роботи — 25 хв;

висота польоту — до 30 м;

швидкість польоту – 20 км/год;

радіус дії — 1,6 км;

час запуску — 30 с.

Норвегія та Великобританія передали Україні маленькі дрони Black Hornet у серпні 2022 року. Британські військові високо оцінили можливості цього літального апарату.

У листопаді оператор ЗСУ розповів про роботу дрона Black Hornet в Україні. Він визнав, що мініатюрний БПЛА літає дуже тихо та чудово підходить для виконання окремих бойових завдань у лісопосадках та будинках. Пульт дуже зручний, керувати апаратом можна однією рукою, а камери надають досить якісну картинку, але на невеликій відстані.