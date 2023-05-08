Большие возможности маленьких дронов: Black Hornet помогут ВСУ в контрнаступлении (видео)

Небольшие размеры позволяют БПЛА незаметно следить за российскими войсками и направлять солдат в ближнем бою.

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Миниатюрные дроны Black Hornet ("Черный шершень") помогут украинским войскам во время контрнаступления. Так издание ZAXID.NET предположило своем новом видеоролике, опубликованном на YouTube.

В прошлом году Норвегия и Великобритания передали украинской армии партию самых маленьких в мире военных беспилотников Black Hornet. Как уверяет СМИ, его размеры и другие характеристики помогут ВСУ вести бои на ближних дистанциях, незаметно выявляя российские позиции на передовой. Он может зависнуть в воздухе, показывая происходящее из удобной точки, или же залетать в здания через окна.

"Поскольку главные задачи Black Hornet — это выявление и разведка, враг не сможет устроить засаду", — уверяют авторы ролика.

Беспилотный вертолет Black Hornet 2 весит всего 32 г, помещается у солдата на ладони и похож на детскую игрушку. Миниатюрность играет на руку оператору, поскольку такой аппарат сложно заметить, даже если он находится в нескольких метрах, и уж тем более сбить из стрелкового оружия.

Несмотря на свои размеры, дрон оснащен двумя довольно хорошими камерами и даже тепловизором. Неудивительно, ведь производителем выступает компания Teledyne FLIR, которая специализируется именно на оптическом оборудовании. Высокое качество комплекса из двух дронов, зарядной станции и пульта управления компенсируется высокой ценой — $70 000. Учитывая все это, Black Hornet используют преимущество специальные подразделения.

Black Hornet легко подключается к программному обеспечению, которое уже используют ВСУ, однако управлять им не так-то просто, требуются особые навыки. Микродроны хранятся в специальных выдвижных кейсах, которые одновременно выступают пусковыми установками. Запускать БПЛА также можно с рук или из транспортных средств на ходу.

Характеристики Black Hornet:

масса — 32 г;

длина — 10 см;

диаметр винта: 123 см;

время работы — 25 мин;

высота полета — до 30 м;

скорость полета — 20 км/ч;

радиус действия — 1,6 км;

время запуска — 30 с.

Норвегия и Великобритания передали Украине маленькие дроны Black Hornet в августе 2022 года. Британские военные высоко оценили возможности этого летательного аппарата.

В ноябре оператор ВСУ рассказал о работе дрона Black Hornet в Украине. Он признал, что миниатюрный БПЛА летает очень тихо и отлично подходит для выполнения отдельных боевых задач в лесопосадках и зданиях. Пульт очень удобный, управлять аппаратом можно одной рукой, а камеры предоставляют достаточно качественную картинку, но на небольшом расстоянии.