Вооружение приблизительно на €600 млн: что войдет в пакет помощи Украине от Германии, — СМИ

Германия планирует объявить о поставке оружия во время саммита НАТО. По информации журналистов, министр обороны Борис Писториус одобрил передачу Киеву танков Leopard, БМП, беспилотников и боеприпасов, а также установок для комплексов Patriot.

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Во время саммита НАТО в Вильнюсе немецкое правительство объявит новый пакет военной помощи Украине. Министр обороны страны Борис Писториус последние несколько недель готовил соответствующий список оружия и боеприпасов на сумму около 600 миллионов евро. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили в издании Spiegel 11 июля.

В правительственных кругах журналистам гарантировали, что пакет помощи будет "очень значительным".

По данным издания, Германия предоставит Украине:

пусковые устройства для имеющихся систем ПВО Patriot;

ракеты типа "земля-воздух";

боевые машины пехоты (БМП) Marder;

танки Leopard 1;

оборудование для разминирования;

20 000 артиллерийских и танковых боеприпасов для Leopard;

несколько разведывательных беспилотников.

В СМИ подчеркнули, что снаряды считаются стратегически важными из-за их нехватки в ВСУ. Также важной назвали поставку установок для Patriot, доказавших эффективность в течение последних месяцев.

Однако немецкие журналисты подчеркнули, что поставки новой партии вооружения Украине могут быть восприняты "со смешанными чувствами" в Бундесвере (ВС Германии). Такую реакцию может вызвать то, что сам Бундесвер имеет лишь несколько Patriot и недостаточно дорогих высокотехнологичных боеприпасов.

По данным издания, перед началом саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал отдельные страны усилить военную поддержку Украины. Он заявил, что особенно важно обеспечить постоянные поставки снарядов.

"Танковых и артиллерийских боеприпасов не хватает во всех государствах-членах, а склады Бундесвера также достаточно пусты. Поэтому в последние недели военное ведомство заключило крупные контракты на производство боеприпасов с вооруженной промышленностью", — добавили в СМИ.

Напомним, 11 июля в ОП рассказали, о чем президент Владимир Зеленский будет говорить с лидером США Джо Байденом во время саммита НАТО. Кроме вступления Украины в альянс политики обсудят военную поддержку страны.

Ранее, 10 июля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что гарантии безопасности не должны стать альтернативой членства Украины в НАТО. Чиновник подчеркнул, что Украина — это не бремя, а победа.