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Военный Фокус Российско-украинская война

Сильный сигнал Путину: Британия предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн

Риши Сунак, Владимир Зеленский, Британия, Украина, пакет помощи на $65 млн
Фото: Офис президента | Риши Сунак и Владимир Зеленский

Кроме отправки снарядов и техники, Великобритания также собирается профинансировать создание в Украине реабилитационного центра для военных.

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Великобритания намерена выделить Украине пакет помощи на 64,7 миллиона долларов США, который будет включать боеприпасы, боевые машины ремонт оборудования и создание реабилитационного центра. Об этом пишет CNN 11 июля.

В новый пакет финансирования британского правительства вошли:

  • Дополнительные снаряды для танков Challenger 2;
  • Более 70 единиц техники, в том числе гусеничные машины Combat Vehicle Reconnaissance;
  • Финансирование создания в Украине реабилитационного центра для военных.

"Поддержка продвижения [Украины] на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО послужит сильным сигналом президенту Путину и вернет мир в Европу", — заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

В публикации также говорится, что страны G7 собираются согласовать меры безопасности для Украины, в которых "установлено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдержать и отреагировать на любое будущее нападение".

Напомним, что 11 июля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина, Великобритания и Польша уже давно ведут переговоры в "специфическом треугольнике" касательно гарантий безопасности для Киева.

Ранее, 5 июля, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что его страна согласилась обучать украинских пилотов на современных истребителях. По его словам, 20 украинских военных приступят к обучению уже в августе этого года.