В Британии заявили о готовности обучать украинских пилотов: первые подробности

По словам представителя Минобороны Джеймса Хиппи, первые тренировки пройдут уже летом. Произойдет это вслед за Данией, которая уже приняла бойцов ВСУ на своих базах.

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Великобритания согласилась обучать украинских пилотов на современных истребителях и первые тренировки начнутся уже в августа. Об этом заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи 5 июля.

По его словам, 20 украинских военных приступят к обучению уже в августе этого года.

Этим вопросом заинтересовался депутат Палаты общин британского парламента Люк Поллард, представляющий Лейбористскую партию. Он задал вопрос представителю британского Министерства обороны о том, сколько украинских пилотов страна уже подготовила с начала полномасштабной войны РФ против Украины — февраля 2022 года.

Джеймс Хиппи отметил, что базовая подготовка начнется в августе и по всей видимости это первые подобные учения за время российской агрессии.

"В августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов", — говорится в сообщении.

Обучение украинских пилотов в Европе: кто присоединился к инициативе

26 июня появилась информация о том, что Дания уже начала тренировать бойцов ВСУ на современных истребителях. Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен отметил, что Дания уже давно является полноценным членом НАТО, поэтому готова помочь союзникам в лице Украины повысить квалификацию украинских пилотов.

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", — говорится в сообщении.

На обучение уйдет не менее 6-8 месяцев, как отметили в Копенгагене, а после этого начнутся обсуждения о поставках.

Напомним, 4 июля в НАТО заявили, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр отметил, что вопрос практически невозможно решить в краткосрочной перспективе. Вместе с тем офицер считает, что ВСУ имеют преимущество над ВС РФ.