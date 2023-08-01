"Скоро будем в Украине": боец ВСУ показал обучение на M1 Abrams изнутри (видео)

Украинская армия получит 31 танк в версии M1A1 FEP, которая по своим возможностям не хуже M1A2 SEPv2, созданной в 2010-х годах.

Related video

Украинские военные показали учения на американском танке M1 Abrams, которые должны передать Соединенные Штаты. Видео опубликовал один из военных в TikTok.

Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк Abrams M1A1 FEP. Сейчас военные проходят обучение на американских машинах. В частности, в видео показаны кадры изнутри танка от лица механика-водителя. Также в кадре видно, как поворачивается пушка и переключается прицел в режим DCE-A.

DCE-A или Driver Vision Enhancer — это улучшение зрения для мехвода. Ее разработала компания Leonardo специально для танков Abrams. Прицел позволяет видеть сквозь пыль, дым, при любых погодных условиях и время суток.

DVE-А позволяет видеть сквозь любые визуальные препятствия

Известно, что Украине передадут танки M1A1 FEP — это модификация базового М1А1. Версия FEP имеет обновленные прицельные приборы, включая тепловизионный прицел пулемета, а также обновленное бронирование и тактическую систему FBCB2. Особенностью американских танков является то, что M1A1 и M1A2 существуют и модернизируются параллельно. Поэтому M1A1 FEP по своим возможностям не уступает M1A2 SEPv2, который создали в 2010-х годах. Более того General Dynamics получили 27 млн на восстановление и модернизацию 31 танка для ВСУ. Поэтому не исключено, что украинская армия получит одну из самых боеспособных версий Abrams.

Напомним, 18 июля появилась информация о том, что около 200 украинских военных вскоре закончат обучение на базе Графенвер в Германии на американских танках M1 Abrams.

28 июля СМИ писали, что США отправят танки Abrams Украине в сентябре.