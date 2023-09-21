Ефективна зброя: США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн, — CNN

За словами журналістів, до пакета увійдуть касетні боєприпаси, снаряди для артилерійських, протитанкових, зенітних і протиповітряних систем.

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Новий пакет допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів буде презентовано під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Про це пише CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Повідомляється, що до пакета увійдуть касетні боєприпаси, снаряди для артилерійських, протитанкових, зенітних і протиповітряних систем.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі раніше заявляв, що українські сили використовували цю зброю "ефективно" і "належним чином" проти російських оборонних позицій.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Штати не передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, попри всі запити Києва.

"Я б сказав, що президент (Джо Байден, — ред.) постійно говорить як зі своїми військовими, так і зі своїми колегами в Європі, а також із самими українцями про те, що необхідно на полі бою на будь-якому етапі війни, а потім про те, що Сполучені Штати можуть надати", — сказав Салліван.

За його словами, Байден також має гарантувати, що Штати здатні забезпечити свої потреби в стримуванні та обороні. У Білому домі зважили всі аспекти і дійшли висновку, що не передаватимуть Україні ATACMS. Однак з порядку денного для майбутнього така поставка зніматися не буде.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Білого дому. На кадрах із прямої трансляції можна помітити, що світових лідерів супроводжують перші леді — Олена Зеленська та Джилл Байден. Після проведених переговорів очікується пресконференція, де можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.