Контрнаступ не провалився: Україна продовжить його навесні, — генерал Міллі

У Німеччині відбулося 15-те засідання у форматі "Рамштайн", на якому зустрілися міністри оборони та старші військові чиновники з країн-партнерів України.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі вважає, що Україна продовжить наступ після зими. Про це Міллі заявив на брифінгу після засідання 15-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося у вівторок, 19 вересня, в Німеччині.

Минулого тижня генерал Міллі сказав в інтерв'ю CNN, що всупереч заявам критиків контрнаступ ЗСУ не провалився, і навіть після виснажливої літньої кампанії у Сил оборони України "залишилося багато військової потужності".

"Знаю, є деякі коментарі, що "наступ провалився". Він не провалився. Він домігся принаймні часткового успіху", — сказав Міллі.

За словами генерала, українці вже подолали кілька ліній оборони росіян, і у ЗСУ ще є час до того, як погіршення погоди почне заважати просуванню військ.

На думку Міллі, Сили оборони України ведуть контрнаступ "досить послідовно", і хоча справа йде повільніше, ніж очікувалося, його просування "неухильне".

"Є стійкий прогрес. Як я і говорив місяці тому, це буде довго, важко і криваво через природу цього конкретного бою, типу оборони, яку вибудували росіяни, і можливостей українців", — додав генерал Міллі.

Генерал Міллі взяв участь у 15-ій зустрічі у форматі "Рамштайн" востаннє як голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Термін його повноважень закінчується цієї осені.

Нагадаємо, на 15-й зустрічі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про створення нової коаліції союзників, яка покликана надати підтримку Україні.

Також Фокус писав, що Ллойд Остін оцінив контрнаступ України, зазначивши, що ЗСУ "досягли стійкого прогресу".