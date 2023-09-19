"Довгострокова допомога": союзники сформували нову коаліцію для підтримки України, — Остін

За словами глави Пентагону, цілями коаліції є надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також передача інформаційних технологій.

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Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про створення нової коаліції союзників, яка покликана надати підтримку Україні. Про це він повідомив у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні очолюватимуть нашу коаліцію. Метою цієї коаліції є надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також передачу інформаційних технологій", — зазначив американський міністр оборони.

Ця коаліція також фокусуватиметься на забезпеченні України довгостроковою допомогою.

Водночас, за його словами, США підтримують підготовку українських пілотів.

"Сьогодні все це буде ключовими пунктами в нашій адженді. Ми будемо дивитися, як можна зміцнити роботу цієї коаліції в перспективі", — резюмував Остін.

Глава Міноборони США також закликав надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

"Я говорив це раніше, і я скажу це знову. ППО рятує життя. Тому я закликаю цю групу продовжувати зміцнювати наземну протиповітряну оборону України. І ми повинні продовжувати докладати всіх зусиль, щоб забезпечити Україну необхідними їй системами ППО", — зазначив Остін.

Нагадаємо, США пообіцяли Україні постачання 31 одного танка M1 Abrams. Українські військові освоюють їх у Німеччині. Раніше оголошувалося, що американські танки надійдуть у вересні.