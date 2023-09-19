"Долгосрочная помощь": союзники сформировали новую коалицию для поддержки Украины, — Остин

По словам главы Пентагона, целями коалиции является предоставление танков Leopard, обучение пилотов на F-16, а также передача информационных технологий.

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Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о создании новой коалиции союзников, которая призвана оказать поддержку Украине. Об этом он сообщил в рамках встречи в формате "Рамштайн".

"Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша сегодня будут возглавлять нашу коалицию. Целью этой коалиции является предоставление танков Leopard, обучение пилотов на F-16, а также передачу информационных технологий", — отметил американский министр обороны.

Эта коалиция также будет фокусироваться на обеспечении Украины долгосрочной помощью.

В то же время, по его словам, США поддерживают подготовку украинских пилотов.

"Сегодня все это будет ключевыми пунктами в нашей адженде. Мы будем смотреть, как можно укрепить работу этой коалиции в перспективе", — резюмировал Остин.

Глава Минобороны США также призвал предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны.

"Я говорил это раньше, и я скажу это снова. ПВО спасает жизнь. Поэтому я призываю эту группу продолжать укреплять наземную противовоздушную оборону Украины. И мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей системами ПВО", – отметил Остин.

Напомним, США пообещали Украине поставку 31 одного танка M1 Abrams. Украинские военные осваивают их в Германии. Ранее объявлялось, что американские танки поступят в сентябре.