ЗСУ знищили елітну російську станцію РЕБ "Житель" на півдні, — Тарнавський

За словами командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", на цьому напрямку фронту знищено 44 одиниці техніки, серед якої танки, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ і безпілотники.

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Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оголосив про ліквідацію російської станції радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" на Таврійському напрямку та про втрату ворогом 323 осіб в особовому складі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1270 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога становлять 323 особи, зокрема, в полон здалися два окупанти", — повідомив він.

Також було оголошено про знищення 44 одиниць військової техніки противника, включно з чотирма танками, 12 бойовими броньованими машинами, шістьма артилерійськими системами, однією ракетно-артилерійською установкою (РСЗВ), дев'ятьма безпілотними літальними апаратами (БПЛА), 10 одиницями автомобільної техніки та однією одиницею спеціальної техніки окупантів. Крім того, було знищено два склади боєприпасів і ще один значущий військовий об'єкт противника.

Що відомо про систему РЕБ Р-330Ж "Житель"

Це автоматизована станція створення перешкод, створена підприємством "ПРОТЕК" для армії РФ. Вона призначена для придушення наземних станцій зв'язку, систем супутникового зв'язку "ИНМАРСАТ" і "Иридиум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR), мобільних мереж GSM. Крім того, комплекс може вести зашифрований обмін інформацією з командним пунктом управління і наносити на карти виявлені джерела радіовипромінювання. Для обслуговування потрібен екіпаж мінімум із трьох осіб.

Технічні характеристики Р-330Ж "Житель"

частотний діапазон — 100-2000 МГц;

на яких частотах пригнічує цілі — 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42 МГц; 1500-1700 МГц; 1700-1900 МГц;

дальність придушення — 25 км (наземне обладнання), понад 50 км (безпілотники);

швидкість обміну інформацією з командним пунктом — від 48 кбіт/с.

Нагадаємо, 28 серпня FPV-дрон знищив російський ЗРК "Тор-М1" за $25 млн. За допомогою комплексів "Тор-М1" росіяни можуть вражати безліч цілей на відстані до 27 км, але тепер на одну таку машину стало менше.

Крім того, ЗСУ знищили унікальну російську РЛС "Предел-Э". Новітню радіолокаційну станцію "Предел-Э" прикривав ще й комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але це не завадило українським воїнам.