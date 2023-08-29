Підставили свої ж: ЗСУ знищили систему РЕБ "Житель" разом з екіпажем (відео)

Автоматизована станція створювала перешкоди для українських безпілотників у радіусі 50 кілометрів, але була вражена снарядом GMLRS.

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Українські воїни за допомогою безпілотного літального апарата змогли ліквідувати російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель". Відео з роботою дрона з'явилося в Telegram-каналі групи ударних безпілотних комплексів у складі Сил оборони України Flying Skull у вівторок, 29 серпня.

Спочатку оператор, який керував дроном-розвідником, помітив на дорозі КамАЗ, який їхав із великою швидкістю, і простежив за вантажівкою. Машина зупинилася в лісосмузі, пробула там якийсь час і поїхала. Придивившись, українські військові через камеру безпілотного літального апарату змогли виявити замаскований серед дерев комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель".

Незабаром до військової техніки на білій легковій машині під'їхали російські окупанти. У цей час, артилеристи ЗСУ вдарили по ворожій системі РЕБ керованим реактивним снарядом GMLRS калібру 227 мм. Після цього дрон-розвідник показав результати роботи: військову техніку РФ огорнув густий дим, а екіпаж РЕБ був ліквідований.

Що відомо про систему РЕБ Р-330Ж "Житель"

Це автоматизована станція створення перешкод, створена підприємством "ПРОТЕК" для армії РФ. Вона призначена для придушення наземних станцій зв'язку, систем супутникового зв'язку "ИНМАРСАТ" і "Иридиум", навігаційної системи GPS (NAVSTAR), мобільних мереж GSM. Крім того, комплекс може вести зашифрований обмін інформацією з командним пунктом управління і наносити на карти виявлені джерела радіовипромінювання. Для обслуговування потрібен екіпаж мінімум із трьох осіб.

Технічні характеристики Р-330Ж "Житель"

частотний діапазон — 100-2000 МГц;

на яких частотах пригнічує цілі — 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42 МГц; 1500-1700 МГц; 1700-1900 МГц;

дальність придушення — 25 км (наземне обладнання), понад 50 км (безпілотники);

швидкість обміну інформацією з командним пунктом — від 48 кбіт/с.

Нагадаємо, 28 серпня FPV-дрон знищив російський ЗРК "Тор-М1" за $25 млн. За допомогою комплексів "Тор-М1" росіяни можуть вражати безліч цілей на відстані до 27 км, але тепер на одну таку машину стало менше.

Крім того, ЗСУ знищили унікальну російську РЛС "Предел-Э". Новітню радіолокаційну станцію "Предел-Э" прикривав ще й комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але це не завадило українським воїнам.