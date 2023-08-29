Подставили свои же: ВСУ уничтожили систему РЭБ "Житель" вместе с экипажем (видео)

Автоматизированная станция создавала помехи для украинских беспилотников в радиусе 50 километров, но была поражена снарядом GMLRS.

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Украиские воины с помощью беспилотного летательного аппарата смогли ликвидировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Видео с работой дрона появилось в Telegram-канале группы ударных беспилотных комплексов в составе Сил обороны Украины Flying Skull во вторник, 29 августа.

Сначала оператор, который управлял дроном-разведчиком, заметил на дороге КамАЗ, который ехал с большой скоростью, и проследил за грузовиком. Машина остановилась в лесополосе, пробыла там какое-то время и уехала. Присмотревшись, украинские военные через камеру беспилотного летательного аппарата смогли обнаружить замаскированный среди деревьев комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель".

Вскоре к военной технике на белой легковой машине подъехали российские оккупанты. В это время, артиллеристы ВСУ ударили по вражеской системе РЭБ управляемым реактивным снарядом GMLRS калибра 227 мм. После этого дрон-разведчик показал результаты работы: военную технику РФ окутал густой дым, а экипаж РЭБ был ликвидирован.

Что известно о системе РЭБ Р-330Ж "Житель"

Это автоматизированная станция создания помех, созданная предприятием "ПРОТЕК" для армии РФ. Она предназначена для подавления наземных станций связи, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR), мобильных сетей GSM. Кроме того, комплекс может вести зашифрованный обмен информацией с командным пунктом управления и наносить на карты выявленные источники радиоизлучения. Для обслуживания требуется экипаж минимум из трех человек.

Технические характеристики Р-330Ж "Житель"

частотный диапазон — 100-2000 МГц;

на каких частотах подавляет цели — 800-960 МГц; 1227,6 МГц; 1575,42МГц; 1500-1700МГц; 1700-1900 МГц;

дальность подавления — 25 км (наземное оборудование), более 50 км (беспилотники);

скорость обмена информацией с командным пунктом — от 48 кбит/с.

Напомним, 28 августа FPV-дрон уничтожил российский ЗРК "Тор-М1" за $25 млн. С помощью комплексов "Тор-М1" россияне могут поражать множество целей на расстоянии до 27 км, но теперь на одну такую машину стало меньше.

Кроме того ВСУ уничтожили уникальную российскую РЛС "Предел-Э". Новейшую радиолокационную станцию "Предел-Э" прикрывал еще и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но это не помешало украинским воинам.