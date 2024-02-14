Допомога Україні від США: республіканці збільшують тиск на спікера Джонсона

Американський сенатор Том Тілліс застеріг, що законодавців судитимуть історики майбутнього, якщо вони дозволять, аби пакет фінансування затягнувся так довго, що це дорого коштуватиме українцям.

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Сенатори з республіканської партії посилюють тиск на спікера Майка Джонсона, аби примусити його винести законопроєкт безпекової допомоги для України у розмірі 61 мільярда доларів та інших союзників до розгляду у Палаті представників. Про це повідомляє видання The Hill.

Сенатор Том Тілліс від республіканців заявив, що його однопартійці в Палаті представників зіткнуться з політичними наслідками на цьогорічних виборах, якщо не вдасться вжити заходів щодо ухвалення законопроєкту Сенату з підтримкою України та дозволити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну переломити хід війни.

Крім того, Тілліс повторив застереження лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла про те, що законодавців судитимуть історики майбутнього, якщо вони дозволять, аби пакет фінансування затягнувся так довго, що це дорого коштуватиме Україні та може заохотити супротивників США в інших частинах світу.

"Тепер спікеру доведеться вирішити, де він хоче бути в цій главі історії, і чи є варіантом просто нічого не робити", — сказав сенатор.

Тілліс попередив, що якщо Україна не зможе відбити новий російський наступ через те, що контрольована Республіканською партією Палата представників не надасть більше військової допомоги, це зашкодить республіканцям, які йдуть на вибори.

Нагадаємо, раніше видання The New York Time повідомило, що спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Раніше повідомлялося, що Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні. Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єдналися, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва.

Нагадаємо, що посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країна не отримає запрошення до Альянсу цього року. За її словами, НАТО "зможе сигналізувати про зближення з Україною" і порадила стежити за подальшим розвитком подій.