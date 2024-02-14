Помощь Украине от США: республиканцы увеличивают давление на спикера Джонсона

Американский сенатор Том Тиллис предостерег, что законодателей будут судить историки будущего, если они позволят, чтобы пакет финансирования затянулся так долго, что это дорого будет стоить украинцам.

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Сенаторы из республиканской партии усиливают давление на спикера Майка Джонсона, чтобы заставить его вынести законопроект помощи по безопасности для Украины в размере 61 миллиарда долларов и других союзников к рассмотрению в Палате представителей. Об этом сообщает издание The Hill.

Сенатор Том Тиллис от республиканцев заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на нынешних выборах, если не удастся принять меры по принятию законопроекта Сената с поддержкой Украины и позволить президенту Российской Федерации Владимиру Путину переломить ход войны.

Кроме того, Тиллис повторил предостережение лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить историки будущего, если они позволят, чтобы пакет финансирования затянулся так долго, что это дорого будет стоить Украине и может поощрить противников США в других частях мира.

"Теперь спикеру придется решить, где он хочет быть в этой главе истории, и является ли вариантом просто ничего не делать", — сказал сенатор.

Тиллис предупредил, что если Украина не сможет отразить новое российское наступление из-за того, что контролируемая Республиканской партией Палата представителей не предоставит больше военной помощи, это повредит республиканцам, которые идут на выборы.

Напомним, ранее издание The New York Time сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине. Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов в поддержку Киева.

Напомним, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что страна не получит приглашение в Альянс в этом году. По ее словам, НАТО "сможет сигнализировать о сближении с Украиной" и посоветовала следить за дальнейшим развитием событий.