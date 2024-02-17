Пройдут недели: в Конгрессе сказали, когда Палата представителей проголосует за помощь Украине

Конгрессмен Майкл Маккол сказал, что спикер Майк Джонсон, скорее всего, хочет сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже после заняться дополнительными выделениями средств.

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что он не ожидает, что законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню будет рассмотрен до середины марта. Об этом сообщает издание Reuters.

По его словам, спикер Майк Джонсон, скорее всего, хочет сперва пройти через процесс ассигнований до 8 марта, а уже после заняться дополнительными выделениями средств.

Издание пишет, что сторонники Украины Республиканской и Демократической партий призвали Джонсона действовать быстро и оказать дальнейшую помощь Киеву. Предупреждения о намерениях России запустить ядерную ракету в космос, а также смерть оппозиционера Алексея Навального стали новыми аргументами в поддержку Украины.

В материале говорится, что законодатели предлагают способы принятия законопроекта, либо используя процедурные инструменты, чтобы обойти Джонсона, либо написав новые законопроекты, которые могут сделать пакет помощи более приемлемым для сторонников жесткой линии.

Маккол сказал, что он внимательно не читал законопроект, за который уже проголосовал Сенат, но у него есть опасения, в том числе по поводу предлагаемых изменений в военном финансировании. Однако он заявил, что проект закона будет принят Палатой представителей, если Джонсон вынесет его на голосование.

Напомним, 16 февраля стало известно, что Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.