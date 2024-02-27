Менее половины желающих: Петр Павел разрешил присоединиться к ВСУ 20 гражданам Чехии

По словам чешского президента, 56 заявок о допуске к службе в украинской армии пришлось отклонить на основании рекомендаций Минобороны и МВД Чехии.

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Президент Чехии Петр Павел одобрил 20 заявок от граждан своей страны на допуск к службе в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет Czech Radio со ссылкой на слова чешского лидера.

Сообщается, что 56 заявок были отклонены на основании рекомендаций Министерства обороны и Министерства внутренних дел Чехии. По словам чешского лидера, причиной отказа стало несоответствие претендентов установленным критериям.

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Как отмечают в издании, предыдущий президент Чехии во время полномасштабной войны в Украине предоставил разрешения на службу в украинской армии 132 чешским гражданам.

Также сообщается, что Петр Павел подверг критике недостаточную помощь Украине со стороны Запада и уровень инвестиций западных стран в свою оборонную промышленность. По его словам, за последние два года в ЕС не было произведено ни одного нового танка.

Чешский лидер отметил, что Запад не смог поставить Киеву достаточное количество качественной техники и боеприпасов для успешного и быстрого контрнаступления. Он также указал на то, что РФ тем временем нарастила свое военное производство.

Напомним, 11 января польские пограничники задержали 15-летнего подростка из чешского города Острова, который намеревался пересечь польско-украинскую границу, чтобы поехать в Украину воевать против российских оккупантов.

Ранее, 20 декабря чешские СМИ сообщали, что волонтеры и выходцы из силовых структур Чехии основали организацию Group D, в рамках которой приобретут для украинской армии 10 000 FPV-дронов.