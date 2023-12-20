Чешские военные объявили о приобретении 10 000 FPV-дронов для Украины

Военные и благотворители создали организацию Group D для того, чтобы приобрести для ВСУ FPV-дроны. По мнению главы Генштаба ВС Чехии — это именно то, что сейчас нужно войску.

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В Чехии в рамках проекта Nemesis приобретут для Украины 10 тысяч FPV-дронов для украинских военных. Об этом сообщает чешский портал iROZHLAS.

Волонтеры и выходцы из силовых структур Чехии основали организацию Group D. Ее почетным председателем является начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржегка. В рамках инициативы военные и резервисты приобретут для ВСУ 10 000 FPV-дронов.

"Россияне поняли важность беспилотников на поле боя и наращивали их производство во время войны. Делают их в тюрьмах и школах. Мы знали, что надо как-то реагировать", — говорит резервист и один из инвесторов Ян Веверк.

Отмечается, что Group D будет помогать Украине именно с беспилотниками. 10 тысяч FPV-дронов будут стоить около 100 млн крон. Также инициаторы инициативы говорят, что их цель купить дроны не является официальной инициативой чешской армии.

"Поскольку ассоциация имеет связи с людьми в армии и активном резерве, она способна хорошо оценить, что действительно может иметь стратегическое влияние. И дроны — один из случаев", — объясняет Карел Ржегка.

Также Group D будут работать над тем, чтобы БПЛА модифицировали и разрабатывались на основе опыта украинской армии. Кроме военных и резервистов в организацию вошли и другие благотворительные организации, в частности Post Bellum. Чешские военные видят для себя выгоду в поставках БПЛА украинской армии, потому что бойцы ВСУ могут делиться опытом.

Напомним, 20 декабря СМИ писали, что нужно Украине для производства миллиона FPV-дронов за год.

19 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина произведет миллион дронов в течение 2024 года.