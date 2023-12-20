Чеські військові оголосили про придбання 10 000 FPV-дронів для України

Військові та благодійники створили організацію Group D для того, щоб придбати для ЗСУ FPV-дрони. На думку начальника Генштабу ЗС Чехії – це саме те, що зараз потрібно війську.

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В Чехії в межах проєкту Nemesis придбають для України 10 тисяч FPV-дронів для українських військових. Про це повідомляє чеський портал iROZHLAS.

Волонтери та вихідці із силових структур Чехії заснували організацію Group D. Її почесним очільником начальник Генштабу ЗС Чехії Карел Ржегка. В межах ініціативи військові та резервісти придбають для ЗСУ 10 000 FPV-дронів.

"Росіяни зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і нарощували їх виробництво під час війни. Роблять їх у в'язницях і школах. Ми знали, що треба якось реагувати", — каже резервіст та один з інвесторів Ян Веверк.

Зазначається, що Group D буде допомагати Україні саме з безпілотниками. 10 тисяч FPV-дронів будуть коштувати близько 100 млн крон. Також ініціатори ініціативи кажуть, що їхня мета купити дрони не є офіційною ініціативою чеської армії.

"Оскільки асоціація має зв’язки з людьми в армії та активному резерві, вона здатна добре оцінити, що дійсно може мати стратегічний вплив. І дрони – один із випадків", – пояснює Карел Ржегка.

Також Group D будуть працювати над тим, щоб БПЛА модифікували та розроблялися на основі досвіду української армії. Окрім військових та резервістів до організації увійшли й інші благодійні організації, зокрема Post Bellum. Чеські військові бачать для себе вигоду в постачання БПЛА українській армії, бо бійці ЗСУ можуть ділитись досвідом.

Нагадаємо, 20 грудня ЗМІ писали, що потрібно Україні для виробництва мільйона FPV-дронів за рік.

19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виробить мільйон дронів протягом 2024 року.