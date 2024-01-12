Чешский школьник захотел воевать за Украину и сбежал из дома, — СМИ

15-летний парень оказался на территории Польши в городе Перемышль. Для поездки в Украину, чтобы воевать против российских агрессоров, школьник еще дома забрал свой загранпаспорт.

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Подросток из чешского города Острова упаковал дома свой паспорт и оставил жилье, чтобы поехать в Украину воевать против российских захватчиков. Об этом сообщило издание Seznamzpravy.

В четверг, 11 января, задержала 15-летнего парня. Пограничное управление в польской части Силезии, как говорится в сообщении, подтвердило информацию.

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Из дома парень ушел в среду, 10 января, но в школу не пришел. Полиции предоставили подробно информацию родители.

Чешские полицейские предоставили коллегам из Польши соответствующие данные. Правоохранители, которые служат в отделении в чешском городе Хотебуз также были предупреждены. Впоследствии польская полиция установила местонахождение телефона парня. Выяснилось, что подросток уже оказался на территории города Перемышль, который расположен недалеко от границы с Украиной.

Для поездки в Украину, чтобы воевать против российских агрессоров, школьник еще дома забрал свой загранпаспорт. Он пытался пересечь польско-украинскую границу, но благодаря международному сотрудничеству и представителям правоохранительных структур чеха без задержек доставили в Польшу. Впоследствии его вернули в Остраву.

Напомним, 10 января полиция во Львове сообщила, что 6-летний мальчик, которого искали родители и полиция, прошел в мороз километры пешком. Они получили информацию о том, что в 15 часов вышел из одной из школ во Франковском районе и ушел в неизвестном направлении. Домой он так и не пришел. Правоохранители просматривали камеры видеонаблюдения и патрулировали по городу. Впоследствии мальчика заметили в селе Сокольники, недалеко от Львова.