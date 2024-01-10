6-летний мальчик, которого искали родители и полиция, прошел в мороз километры пешком (фото)

Житель Львова с улицы Повстанческой до места, где его нашли, мог пройти более 7 км.

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Мальчик, которого разыскивали родители и полиция, прошел в мороз большое расстояние пешком. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook.

Правоохранители получили информацию о том, что в 15 часов вышел из одной из школ во Франковском районе и ушел в неизвестном направлении. Домой он так и не пришел.

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Впоследствии ребенка начали искать по объявлениям и в соцсетях в местных группах. Домой он так и не пришел, а направление его движения никто не знал.

Полицейские определили вероятный маршрут движения ребенка. Они просматривали камеры видеонаблюдения и патрулировали по городу. Впоследствии мальчика заметили в селе Сокольники, недалеко от Львова.

Граждане сразу вызвали правоохранителей. Мальчик рассказал немало историй о своем путешествии от улицы Повстанческой до места, где его нашли. Малыша передали родным.

В полиции напомнили родителям, насколько важно соблюдать правила безопасности, чтобы не позволять детям путешествовать самостоятельно.

"Прохожие, если вы видите малыша самого на улице, подойдите и спросите, где его сопровождение. Не оставляйте ребенка", — говорится в сообщении.

Возможный маршрут 6-летнего ребенка Фото: Google Maps

С улицы Повстанческой до места, где могли найти мальчика, около 7,5 км. Точное направление движения в полиции не указали. Температура воздуха сохраняется на уровне ниже 5 градусов мороза.

Напомним, в январе мужчина спас ребенка из автомобиля, который тонул во время шторма. Он прикрепил тонущую машину к мосту ремнями с храповым механизмом. Затем попросил женщину перелезть на заднее сиденье, чтобы вытащить его из окна.