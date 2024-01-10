6-річний хлопчик, якого шукали батьки та поліція, пройшов у мороз кілометри пішки (фото)

Мешканець Львова з вулиці Повстанської до місця, де його знайшли, міг пройти понад 7 км.

Related video

Хлопчик, якого розшукували батьки та поліція, пройшов у мороз велику відстань пішки. Подробиці повідомили у пресслужбі Нацполіції у Facebook.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що о 15-й годині вийшов з однієї зі шкіл у Франківському районі й пішов у невідомому напрямку. Додому він так і не прийшов.

Важливо

Їхав у гості до бабусі: 6-річного хлопчика випадково посадили не на той літак (відео)

Згодом дитину почали шукати за оголошеннями та у соцмережах у місцевих групах. Додому він так і не прийшов, а напрямок його руху ніхто не знав.

Поліцейські визначили ймовірний маршрут руху дитини. Вони переглядали камери відеоспостереження та патрулювали містом. Згодом хлопчика помітили в селі Сокільники, неподалік Львова.

Громадяни одразу викликали правоохоронців. Хлопчик розповів чимало історій щодо своєї мандрівки від вулиці Повстанської до місця, де його знайшли. Малюка передали рідним.

В поліції нагадали батькам, наскільки важливо дотримуватися правил безпеки, щоб не дозволяти дітям мандрувати самостійно.

"Перехожі, якщо ви бачите малюка самого на вулиці, підійдіть та запитайте, де його супровід. Не залишайте дитину", – йдеться у повідомленні.

Можливий маршрут 6-річної дитини Фото: Google Maps

З вулиці Повстанської до місця, де могли знайти хлопчика, близько 7,5 км. Точний напрямок руху в поліції не вказали. Температура повітря зберігається на рівні нижче 5 градусів морозу.

Нагадаємо, у січня чоловік врятував дитину з автомобіля, що тонув під час шторму. Він прикріпив машину, що тонула, до мосту ременями з храповим механізмом. Потім попросив жінку перелізти на заднє сидіння, щоб витягнути її з вікна.