Британець врятував дитину з машини, що тонула під час шторму (фото, відео)

Чоловік прикріпив машину, що тонула, до мосту ременями з храповим механізмом. Потім попросив жінку перелізти на заднє сидіння, щоб витягнути її з вікна.

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Британець разом зі своєю вагітною подругою врятував трирічну дівчинку, яка застрягла в машині, що тонула, під час стихійного шторму Хенк, що охопив південно-західне узбережжя Великої Британії. Про це пише The Sun.

Напередодні, 2 грудня, Лайм Стіч вдався до рішучих дій, коли помітив автомобіль, що рухається в потоці води в англійському Бірмінгемі. Він поліз у воду і розбив вікно автомобіля, після чого допоміг вибратися жінці з дитиною.

Порятунок жінки та дитини під час повені

На опублікованому відео герой звисає з мосту і розбиває заднє пасажирське вікно, а потім за допомогою ременів прив'язує Fiat Punto до поручнів, щоб машина не пішла на дно.

Він допоміг вибратися маленькій дівчинці і передав її своїй подрузі, яка стояла на мосту і все знімала.

Порятунок жінки та дитини під час повені

Поліція Вест-Мідлендса назвала Ліама місцевим героєм, але скромний батько двох дітей наполягав, що діяв інстинктивно.

Порятунок жінки та дитини під час повені

"Ми йшли мостом, і я почув крик жінки з машини. Вона кричала: "Допоможіть мені, допоможіть мені, будь ласка, врятуйте моє малятко, воно ззаду!" — згадав він.

За словами чоловіка, передня частина автомобіля вже опинилася під водою і він намагався не створити на неї додаткове навантаження, щоб не потопити повністю.

"Я попросив жінку зберігати спокій, відкрити вікно і передати мені дитину. Я сказав їй: "Дай мені руку дитини, і я її витягну". Жінка змогла опустити вікно тільки наполовину", — розповів чоловік.

Напередодні в Англії та Уельсі оголосили близько 300 попереджень про повені. Одна людина загинула під час урагану після того, як її машину розчавило дерево.

Порятунок жінки та дитини під час повені

Інженер дорожніх робіт побіг до свого робочого фургона і дістав комплект ременів із храповим механізмом.

"Щойно дитина опинилася в безпеці, я побіг за ременями, знову спустився до машини й розбив заднє пасажирське вікно", — розповів він.

Машину він прикріпив до мосту ременями з храповим механізмом, щоб її не віднесло під міст, а потім попросив жінку перелізти на заднє сидіння, щоб її можна було витягнути з вікна.

"Їй вдалося вибратися, а потім ми взялися за руки та просто стрибнули у воду на рахунок три", — додав він.

Далі він допоміг вибратися з води. За словами героя, глибина струмка була близько півтора метра, але течія була досить сильною.

"Приїхала бригада швидкої допомоги й оглянула її та дитину. Думаю, якби я не зробив того, що зробив, машину віднесло б під міст — витягнути їх було б неможливо", — додав Ліам.

В інтерв'ю журналістам він сказав, що хоче, щоб люди зрозуміли смертельну небезпеку повеней

"Це була чиста удача, що ми опинилися там, коли це сталося. Я не думав про те, що роблю, просто діяв інстинктивно. Бідолашна жінка втратила машину і покупки, які перебували на задньому сидінні, але вона та її донька могли загинути. Люди не розуміють, наскільки потужними можуть бути повені. Йшов сильний дощ, і дороги раптово перетворилися на річки, а струмки — на річки з сильною течією", — зазначив він, уточнивши, що зберігав спокій і ясність думки.

Житель Бірмінгема сказав також, що не хотів погіршувати становище, панікуючи й топлячи автомобіль власною вагою.

Нагадаємо, що келих пива врятував життя британцеві під час руйнівного шторму.

Також повідомлялося, що величезна хвиля накрила людей, які спостерігали за штормом із пляжу на узбережжі Каліфорнії.