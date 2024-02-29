Київ і Одеса залишаються метою Путіна: в Україні побоюються прориву оборони РФ до літа, — Bloomberg

Як зазначають у виданні, внутрішні оцінки ситуації на полі бою стають "дедалі похмурішими" на тлі браку снарядів і відсутності допомоги зі Заходу. Такий "песимізм" зростає вже кілька тижнів у той час, коли російська армія "перехоплює ініціативу на лінії фронту".

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В Україні стурбовані тим, що просування Росії може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів. Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 29 лютого, з посиланням на близьку до керівництва України людину.

Як зазначають у виданні, внутрішні оцінки ситуації на полі бою з Києва стають "дедалі похмурішими" на тлі браку снарядів і відсутності допомоги зі Заходу. Такий "песимізм" зростає вже кілька тижнів у той час, коли російська армія "перехоплює ініціативу на лінії фронту".

Журналісти додають, що відхід ЗСУ з Авдіївки та захоплення російськими окупантами кількох прилеглих сіл "посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати".

Згідно з оцінками української розвідки, президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї початкової мети захопити Київ та Одесу. У Bloomberg кажуть, що якби російським військам вдалося окупувати Одесу, вони змогли б перекрити ключові шляхи експорту зерна України через Чорне море, а також відкрити доступ до Молдови, а саме Придністров’я.

"Залежно від результатів нинішньої кампанії, Росія вирішить, чи продовжувати повільне, стрімке просування, чи накопичувати ресурси для більшого удару, щоб прорвати українські лінії цього літа", — розповідає джерело, наближене до українського керівництва.

Водночас "великий наступ" буде проблемою для Кремля, сили якого виснажилися після двох років війни.

Раніше очільник Кремля пригрозив "незабаром" продемонструвати міжконтинентальні балістичні ракети РС-28 "Сармат". З його слів, стратегічні ядерні сили РФ наразі перебувають у стані повної бойової готовності. Окремо Володимир Путін підтвердив, що Росія у війні проти України вже використала гіперзвукові ракети морського базування "Циркон".

29 лютого Путін виправдав вторгнення на територію України. За словами керівника Кремля, збройний конфлікт на території України нібито спровокував Захід, а росіяни не планують зупинятися під час бойових дій. Він також стверджує, що жителі окупованих територій "з любов'ю" поставилися до інтервенції РФ.