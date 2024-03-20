Рейд добровольцев в Белгородскую область: в Минобороны РФ заявили о "зачистке" Козинки

Министр Сергей Шойгу заявил, что в районе села велись "самые активные действия". Он заверил россиян, что все атаки "украинских боевиков" отбиты.

Related video

В Министерстве обороны РФ заявили, что зачистили село Козинка в Белгородской области от якобы украинских бойцов. Об этом известно из сводки, опубликованной пресс-службой 20 марта.

"На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", — указано в публикации.

В российском Минобороны заявили, что ВС РФ якобы уничтожили до 650 "боевиков", две боевые бронированные машины и РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Также относительно совместного рейда российских добровольцев высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он тоже обвинил в проведении операции на территории Белгородской и Курской областей Украину.

"Самые активные действия велись в районе населенного пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отбиты, его отбросили за пределы российской территории", — заявил Шойгу.

Село Козинка на карте боевых действий Фото: Deep State

Тем временем бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" опубликовали совместное обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову.

Российские добровольцы призвали местные власти "прекратить прикрываться гражданским населением" и эвакуировать мирных жителей региона. В подразделениях отметили, что усиливают удары по военным целям, и обстрелы Белгородской области "фактически не прекращаются".

Напомним, 15 марта в Минобороны РФ признали, что в километре от границы высадился десант и "диверсионная группа" зашла в село Козинка. В министерстве обвиняли в операции Украину и заявляли о якобы полностью восстановленном контроле над зачищенным районом.

17 марта "Сибирский батальон" заявил о взятии Козинки в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 20 марта в регионе ограничат въезд в ряд населенных пунктов. В частности, блокпосты появятся и в районе Козинки.