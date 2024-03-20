Удары усиливаются: ЛСР, РДК и Сибирский батальон обратились к губернатору Белгородской области

Добровольцы заявили, что удары по военным целям в Белгородской области усиливаются, а обстрелы региона не прекращаются. Мирные жители продолжают страдать и гибнуть, ведь местные власти не проводят эвакуацию.

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Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" обратились к губернатору Белгородской области РФ Вячеславу Гладкову с призывом начать эвакуацию жителей из региона. Обращение было опубликовано на канале ЛСР в Telegram.

"Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и в частности губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области", — сообщили российские добровольцы.

Они заявили, что удары по военным целям в Белгородской области усиливаются, а обстрелы региона не прекращаются. Мирные жители продолжают страдать и гибнуть.

"Жертвы среди мирного населения — исключительно на совести администрации, которая препятствует эвакуации людей", — сказано в сообщении.

Российские добровольцы заявили, что лично губернатор Гладков будет нести ответственность за жертвы, если полная эвакуация жителей не произойдет в ближайшее время.

Обращение ЛСР, РДК и Сибирского батальона Фото: Скриншот

Напомним, ранее губернатор Гладков заявил, что в Белгородской области РФ установят блокпосты. По его словам, на блокпостах будут дежурить сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы Минобороны РФ и местной администрации.

Также 19 марта ичкерийцы в Белгородской области записали обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Добровольцы рассказали, что приглашение также касалось сына Кадырова Ахмада и Рустама Агуева. Чеченским деятелям предложили встретиться в Белгородской области.