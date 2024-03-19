"Избирательный участок открыт": ичкерийцы на Белгородщине записали обращение к Кадырову (видео)

Добровольцы рассказали, что приглашение также касалось сына Кадырова Ахмада и Рустама Агуева. Чеченским деятелям предложили встретиться в Белгородской области.

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Сын чеченского политика и военного Ахмеда Закаева Шамиль записал обращение к российскому электорату. Его опубликовали 19 марта в Telegram-канале ичкерийских добровольцев "Оплот Ичкерии".

"Мы находимся в населенном пункте Горьковский, мы взяли администрацию и среднюю школу. Третьи сутки уже держим. Как вы видите, избирательный участок открыт. Всех милости просим на голосование", — заявил он.

Добровольцы Ичкерии заявили, что находятся в Белгородской области уже четвертый день и ждут встречи с капитаном полиции в Чечне Рустамом Агуевым.

"По твоим словам, Рустам, человек, который голосует за Путина, является "къонахом" и достойным мужчиной. Так приходи, мы тебя очень ждем, покажи свое мужество", — указано в публикации.

Добровольцы добавили, что также обращение адресовано лидеру Чечни Рамзану Кадырову и его 18-летнему сыну Ахмаду Кадырову, способному "разгуливать по оккупированной Чечне с оружием" и участвовать в выборах.

"Намек ты понял, Рамзан. Мы ждем тебя, Ахмад", — говорится в посте.

Напомним, в ЦНС 19 марта заявили, что за событиями на территории РФ "внимательно следят" Китай и Запад. В центре объяснили, какие угрозы на самом деле несет для Москвы совместная операция РДК, ЛСР и "Сибирского батальона".

В Легионе "Свобода России" заявили, что Россия будет вынуждена перебрасывать войска с передовой в Украине. Также в ЛСР раскрыли потери вражеского войска.