"Запад и Китай внимательно следят": чем на самом деле грозит Кремлю рейд добровольцев, — ЦНС

В ЦНС подчеркнули, что Москва показала "полное равнодушие" к россиянам. За неделю боев бойцы РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" взяли под контроль населенные пункты, захватили вражеских военных в плен и нанесли РФ значительные потери.

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На территории России продолжается объявленная совместная военная операция добровольческих подразделений. В бои с ВС РФ вступили "Русский добровольческий корпус", Легион "Свобода России" и батальон "Сибирь". В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины 19 марта объяснили, какие на самом деле угрозы это несет для Москвы.

В ЦНС отметили, что боевые действия в Белгородской и Курской областях РФ продолжаются уже неделю. Рейд российских добровольцев "развивается и имеет успехи".

"Главной причиной начала вооруженной борьбы против путинского режима стало отсутствие легальных возможностей политической борьбы в РФ", — объяснила пресс-служба.

В публикации указано, что добровольческие подразделения уже достигли "значительных успехов". В частности, речь идет о контроле над рядом населенных пунктов в России, уничтожении большого количества техники и личного состава ВС РФ, а также захвате пленных.

"Российские власти расписались в полной неспособности реагировать на кризисную ситуацию. Они также проявили полное равнодушие к собственному местному населению. Очередные красные линии Кремля стерты, а потому и Запад, и Китай, которые внимательно следят за событиями, сделали для себя выводы относительно существенного увеличения внутренней уязвимости РФ", — подчеркнули в ЦНС.

Пресс-служба добавила, что теперь вооруженная оппозиция стала "полноценным субъектом в военно-политической игре" как на территории России, так и за ее пределами.

Напомним, 19 марта губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о масштабной эвакуации. Из региона хотят вывезти примерно 9 тысяч детей.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил рейд российских добровольцев как "мощную, интересную и в стратегическом плане просчитанную полномасштабную военную операцию". Он подчеркнул, что на этом этапе операция является "удачной".